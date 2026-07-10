Zirve bitti ama hala o konuşuluyor: Sahte kabadayı Miço sosyal medyada viral oldu

Görüntülerde mavi halı üzerinde beraberindeki heyetle ilerleyen Miçotakis’in yürüyüş tarzı, kısa sürede yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının yorumlarına konu oldu.

SAHTEKİS KABADAYİKİS

Miçotakis'in yürüyüşünü, Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki yürüyüşüne benzeten kullanıcılar, "Mehter Marşı çarpmış, hala etkisinden kurtulamamış", "Tutmayın küçük enişteyi", "Diğeri filim, bu ise gerçek sahte kabadayı", "Miço Kemal Sunal hayranı çıktı" “Çalmadıkları bir Kemal Sunal’ın “Sahte Kabadayı” yürüyüşü vardı. Onu da çalmışlar: Sahtekis Kabadayikis” gibi yorumlarda bulundu. Tamirci olduğunu iddia eden bir kullanıcı ise “Rot balans arızalı, sağa çekiyor” ifadeleriyle güldürdü.

MEHTERİ DUYUNCA DİZLERİNİN BAĞI ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Miçotakis, zirvenin ilk gününde de Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından karşılanırken çalan 'Ceddin Deden Neslin Baban' marşı karşısındaki şaşkın hali ile gündem olmuştu.

Yunan basını da Başbakan Miçotakis‘in yürüyüşünün Türkiye’de gündem olduğunu haberleştirerek “Yunan Başbakan’ın yürüyüşü, Türk komedisinin en tanınmış karakterlerinden Kemal Sunal’ın klasik filmi ‘Sahte Kabadayı’daki yürüyüşüne benzetildi” notunu düştü.