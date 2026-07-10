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Gündem AK Parti'den Erhürman'a "geçmiş olsun" mesajı
Gündem

AK Parti'den Erhürman'a "geçmiş olsun" mesajı

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AK Parti'den Erhürman'a "geçmiş olsun" mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

 

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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