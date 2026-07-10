CHP’liler birbirini yiyor! Burhanettin Bulut ve Yılmaz Özdil birbirine girdi!

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’nin başında olduğu dönemde para verip yayına çıkmak isteyen Burhanettin Bulut’un ekrana çıkarılmaması için talimat verdiğini ve bunu televizyonun sahibi Burak Akbay’a ilettiğini açıkladı.

BULUT ÖZDİL’İ YALANLADI!

Yılmaz Özdil’e sosyal medya hesabından cevap veren Burhanettin Bulut, “Sayın Yılmaz Özdil! Bu kadar kötülüğü neden tercih ediyorsunuz, gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bu öfkenin ve kişisel kininizin kaynağı nedir, çözebilmiş değilim. O görüşmede dört kişiydik. Size açıkça, gazetecilerle ticari ilişki kurulmasını doğru bulmadığımı, sosyal medya üzerinden yürütülen kirli ilişki ağlarını benimsemediğimizi söyledim. Ayrıca şahsınızla ilgili kişisel hiçbir sorunumuz olmadığını da özellikle ifade ettim. Eğer hakkımızda bir önyargınız ya da yanlış bildiğiniz bir husus varsa, bunu yüz yüze konuşup açıklığa kavuşturmak amacıyla geldiğimi de anlattım. Ne var ki, iyi niyetle gerçekleştirdiğim o ziyaretten bile kötülük üretmeyi başardınız. ‘Kiralık gazeteci’ gibi ifadeler kullanmanız, gerçeği arama niyetinde olmadığınızı; iftira ve algıyı tercih ettiğinizi açıkça ortaya koyuyor. Sözleri bağlamından koparıp kişisel husumetinize malzeme yapmak, haklı olduğunuzu değil, çaresizliğinizi gösterir. Size tavsiyem; sözlerinizi zehirli ithamlardan ve kişisel hırslarınızdan arındırmanızdır. Sizi, etrafınıza saçtığınız kötülükle, hakikatten uzaklaştıran öfkenizle ve kendi sözlerinizin vicdani yüküyle baş başa bırakıyorum” diye yazdı.

SOSYAL MEDYADA İNANDIRICI BULUNMADI

Ancak, profilinde kendisini hala “CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” olarak tanıtan Bulut’un paylaşımına çok sayıda tepki mesajı yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz Özdil’in somut suçlamasına daha açık şekilde cevap vermesi gerektiğini belirterek, bu tür açıklamalarla kendisini temize çıkaramayacağına yönelik yorumlar yaptılar.