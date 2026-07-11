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Aktüel Haluk Levent isyan etti 'Hayatım boyunca sigara dahi içmedim ne uyuşturucusu ne partisi'
Aktüel

Haluk Levent isyan etti 'Hayatım boyunca sigara dahi içmedim ne uyuşturucusu ne partisi'

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Haluk Levent isyan etti 'Hayatım boyunca sigara dahi içmedim ne uyuşturucusu ne partisi'

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia’nın ifadesinde 'Haluk Levent ile 3 kez para karşılığı cinsel birliktelik yaşadım. Yanımda esrar kullandı. Ben de onunla birlikte kullandım.' ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia’nın ifadesinde 'Haluk Levent ile 3 kez para karşılığı cinsel birliktelik yaşadım. Yanımda esrar kullandı. Ben de onunla birlikte kullandım.' ifadelerine yer verdi.
Correia'ın ifadelerinin ardından Haluk Levent açıklama yaptı. Levent 'Hayatım boyunca sigara dahi içmedim.' diyerek cevap verdi.

On beş gündür her şey yazıldı çizildi.

Hiç cevap vermedim.
Bir tanesine dayanamayıp cevap vermek için sizlere yazayım istedim.

Hayatım boyunca sigara dahi içmedim.

Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım.

Ahbapta iken onlarca çocuğumuzun ailesi ile hastanelerde tedavi için uğraştım.

UYUŞMAYALIM projesi altında onlarca lisede uyuşturucu madde kullanımına karşı söyleşi yaptım.

O çocuklar o gençler bu iddialar karşısında üzülmesin diye bu twiti yazdım.

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