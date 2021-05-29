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Yerel

Zehir tacirlerine şafak baskını

Denizli'de şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alınan uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 09:07:00 -
Zehir tacirlerine şafak baskını

Denizli’de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, Pamukkale, Merkezefendi, Beyağaç ve Tavas ilçelerinde zehir tacirlerini takibe aldı. Kale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan 3 aylık takip sonucu yeterli bilgi ve delilerin toplanmasının ardından 4 ilçe belirlenen 19 ev ve işyerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, arama yapılan adreslerde 14 zehir taciri gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 479 gram metafetamin, 150 gram toz esrar, 108 gram plaka esrar, 3 adet sentetik hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Mutfak malzemeleri, koltuk kılıfları ve bahçelerdeki gizli bölgelere uyuşturucu madde gizleyen tacirlerin aldığı önlemler ise görenleri hayrete düşürdü. Zehir tacirlerinin evlerinde olası bir baskına karşı güvenlik kameraları ile önlem aldıkları belirlendi.

Aralarında yaşlı bir kadın da bulunduğu 14 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kale Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında, tam teçhizatlı komandolar, adliye çevresinde kuş uçurtmadı.

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