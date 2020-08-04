  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zehir tacirlerine operasyon: 15 kişi tutuklandı

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların kente uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde belirlenen ev, apart ve takip edilen bir otomobile düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:52:00 -
Zehir tacirlerine operasyon: 15 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların kente uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Kent merkezinde belirlenen ev, apart ve takip edilen bir otomobile düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı. Dedektör köpeklerin katıldığı aramada bir evde buzdolabındaki meyve suyu kutusu ile şeker kutusuna gizlenmiş halde 796 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Diğer adreslerde yapılan aramalarda ise 144 gram eroin, 55 gram esrar, 982 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 570 lira ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı