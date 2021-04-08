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Gündem Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Soylu rakamları açıkladı
Gündem

Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Soylu rakamları açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da son 3 ayda, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2.013 şahsın tutuklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 23:16:00 - 2021-04-08 23:17:09
Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Soylu rakamları açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele hakkında rakamları açıkladı.

Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da son 3 ayda, 11.648 uyuşturucu olayında 17.874 şüpheli gözaltına alındı, 2.013 şahıs tutuklandı. 1.5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerine karşı başarılı çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürlüğümüze ve tüm mesai arkadaşlarımıza alkış.

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