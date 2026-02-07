"Zehir tacirleri" vites kutusuna sakladı! Polisin dikkati uyuşturucu dolu gizli bölmeyi deşifre etti

  • İSTANBUL
İstanbul’un huzur ve güvenliği için gece gündüz nöbet tutan emniyet güçleri, uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemini film sahnelerini aratmayan bir dikkatle çökertti. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta ilk bakışta her şey normal görünse de kahraman Türk polisi, suçluların kurduğu sinsi düzeneği saniyeler içinde deşifre etti.

İstanbul Polisi, Bakırköy İlçesi'ne bağlı Cevizlik Mahallesi'ndeki uygulamalarda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü H.A. (32) ve yanında bulunan A.B.'nin (29) farklı suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi. İki kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta detaylı arama yapan polisler "Zula" olarak adlandırılan ve özel bir mekanizma ile çalışan bir gizli bölme buldu.

Aracın sis farlarını açıp, vitesi Manuel'e alan ve araç sabitleme tuşuna basan polisler, aracın torpido bölümünün üst kısmındaki gizli bölmeyi açtı. Gizli bölme içerisinde satışa hazır halde 179,8 gram Kokain maddesi ve 42,3 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki kişi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

 

