Terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Kırşehir'de eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, B.I.Y.K., E.A.M.A., N.R.Y.Y., O.A.A.S., S.A.A.A., J.J.M.A., H.A.M.A., S.A.Y.K., A.K.S.H., Y.M.Y.K., A.A.B.H., A.A.A.T., O.A.K.K. yakalandı.
Yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyale de el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.