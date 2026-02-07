  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan Umman zirvesi sonrası flaş mesaj: "İran anlaşma yapmak istiyor" Akit TV’de dikkat çeken Kur’an-ı Kerim tavsiye! Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi! New York Belediye Başkanı Mamdani ICE polisinin yetkilerini tırpanladı! ABD’den İran’a donanma ile gözdağı Epstein dosyasında Rusya izi: Putin ile görüşmek için yıllarca uğraşmış Fransa’da güzellik salonuna el bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var Akdeniz Türkleşiyor! Yunan Basını: Atina ve Rum kesimi endişieli Unutmadık! Deprem yardımları CHP ilçe başkanının babasının evinde yakalanmıştı İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi
Siyaset Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi
Siyaset

Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi

Mossad güdümlü Zafer Partisi Genel Başkanı Japon Ümit Özdağ, Şeyh Said Hazretlerine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada 6 bin 500 lira para cezasına çarpıtıldı.

Mossad güdümlü Zafer Partisi Genel Başkanı Japon Ümit Özdağ, Şeyh Said Hazretlerine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada 6 bin 500 lira para cezasına çarpıtıldı.

9 Kasım 2024 tarihinde Şeyh Said’in torunları tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabında dile getirilen ifadelere ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Şikiyetin ardından Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan dava sürecinin bugün görülen duruşmasında karar açıklandı.

 

"HATIRASINA ALENEN HAKARET!"

Mahkeme, Japon Ümit Özdağ'ın kendisine ait olduğu belirtilen "umitozdag" adlı sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı ifadeler nedeniyle "Şeyh Said'in hatırasına alenen hakaret" suçu oluştuğu hükmüne vardı.

Paylaşımın herkese açık bir hesap üzerinden yapılmış olmasının "aleniyet" açısından dikkate alındığını belirten mahkeme, Şeyh Said'in torunları olduğu belirtilen kişilerin davacı olma haklarının bulunduğunu söyledi.

 

6 BİN 500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE KURTULDU!

Mahkeme; savunmada öne sürülen "siyasi kimlik, kamusal tartışma ve tarihsel değerlendirme" iddialarının, hakaret niteliğindeki sözleri hukuken meşru kılmadığını belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme; Ümit Özdağ hakkında 6 bin 500 TL adli para cezasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 5 yıl denetim uygulanmasına karar verdi.

Kararda itiraz yollarının açık olduğu da belirtildi.

Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası!
Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası!

Aktüel

Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası!

Irkçıların yalanı patladı: Sivas’taki linç iddiasına ilişkin açıklama!
Irkçıların yalanı patladı: Sivas’taki linç iddiasına ilişkin açıklama!

Yerel

Irkçıların yalanı patladı: Sivas’taki linç iddiasına ilişkin açıklama!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dursun Bakkal

Allah'ın sevdiği insanlara hakaret edenler belalarını bulur. O yüzden dikkatli konuşmak lazım.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23