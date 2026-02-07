Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi
Mossad güdümlü Zafer Partisi Genel Başkanı Japon Ümit Özdağ, Şeyh Said Hazretlerine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada 6 bin 500 lira para cezasına çarpıtıldı.
9 Kasım 2024 tarihinde Şeyh Said’in torunları tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabında dile getirilen ifadelere ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.
Şikiyetin ardından Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan dava sürecinin bugün görülen duruşmasında karar açıklandı.
"HATIRASINA ALENEN HAKARET!"
Mahkeme, Japon Ümit Özdağ'ın kendisine ait olduğu belirtilen "umitozdag" adlı sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı ifadeler nedeniyle "Şeyh Said'in hatırasına alenen hakaret" suçu oluştuğu hükmüne vardı.
Paylaşımın herkese açık bir hesap üzerinden yapılmış olmasının "aleniyet" açısından dikkate alındığını belirten mahkeme, Şeyh Said'in torunları olduğu belirtilen kişilerin davacı olma haklarının bulunduğunu söyledi.
6 BİN 500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE KURTULDU!
Mahkeme; savunmada öne sürülen "siyasi kimlik, kamusal tartışma ve tarihsel değerlendirme" iddialarının, hakaret niteliğindeki sözleri hukuken meşru kılmadığını belirtti.
Kararını açıklayan mahkeme; Ümit Özdağ hakkında 6 bin 500 TL adli para cezasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 5 yıl denetim uygulanmasına karar verdi.
Kararda itiraz yollarının açık olduğu da belirtildi.