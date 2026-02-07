5 metrelik ölüm çukurundan sağ çıktı! İSKİ işçisi için zamanla yarışıldı
İstanbul’da İSKİ ekiplerinin yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde isale boru hattı döşeyen 43 yaşındaki işçi Murat Korkmaz (M.K.), yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurda kaynak yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten kopan taş parçalarının üzerine düşmesi sonucu yaralanan talihsiz adam, dengesini kaybederek dev boru ile toprak arasındaki boşluğa sıkıştı.
Olay, Şahiptepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesinnde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.
İSKİ'nin yola döşediği irsale borularına kaynak yaptığı sırada işçi Murat Korkmaz'ın (43) üzerine taş parçaları düştü. Korkmaz, 5 metre derinlikte yaralanarak mahsur kaldı. Diğer işçiler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Korkmaz'ı sedyeye aldı ve halata bağlanan sedye iş makinesi yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansa alınan Murat Korkmaz hastaneye götürüldü. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.