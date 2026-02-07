  • İSTANBUL
Gündem CHP’li Belediye’nin ihmali Fatma Nine’yi sakat bıraktı: Altyapıya ayrılmayan bütçenin bedelini vatandaş ödedi
Gündem

CHP’li Belediye’nin ihmali Fatma Nine’yi sakat bıraktı: Altyapıya ayrılmayan bütçenin bedelini vatandaş ödedi

Adana’da altyapı sınıfta kaldı, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali 80 yaşındaki bir anneyi yatağa mahkûm etti. Yetersiz mazgallar ve bakımsız kanallar yüzünden evi sular altında kalan Fatma Demir, can havliyle kaçmaya çalışırken sakat kaldı. Belediye ekipleri suyu çekmeye bile gelmezken, acılı aile "Bizi kendi kaderimize bıraktılar" diyerek CHP’li yönetime isyan etti.

Adana'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağış nedeniyle kentte bin 257 su baskını meydana geldi. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz altyapı hizmeti nedeniyle birçok ev ve iş yerinde meydana gelen su baskınları vatandaşları da olumsuz etkiledi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Demir'in evini de yağmurda su bastı. Su basan evden kurtulmaya çalışan yaşlı kadın, düşüp sol ayağını kırdı. Şimdi yatağa bağlı kalan Demir, yardım bekliyor.

 “BİZ KENDİ İMKANLARIMIZLA SUYU TAHLİYE ETTİK”

İHA muhabirine konuşan Fatma Demir'in kızı Zemzem Demir, "Annemin evini su bastı ve annem evden çıkacağı sırada düşmüş. Benim kocam annemi o halde buldu ölümden kurtardı. Yaşlı kadının evinde eşyası kalmadı, bizim de durumumuz yok. Şu anda annem yatakta yatıyor, evine eşya alamıyor, belediye gelip suyu bile çekmedi. Biz kendi imkanlarımızla suyu tahliye ettik" diye konuştu.

Fatma Demir ise yardım beklediğini söyledi.

