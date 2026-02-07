Baş ağrınızı sarsacak detaylara dikkat! Büyük sorunlara yol açacak ama peki tümöre yol açar mı?
Baş ağrısı deyip geçmeyin ve mutlaka önleminizi kendinizi belirleyin ve vücudunuzun doktoru olmaya çalışın.
Migren şiddetli baş ağrısına yol açar. Migren nöbetlerine kusma eklenmesi ciddi problemlerin habercisi olabilir. Peki migren ağrıları hangi durumlarda ciddi hastalıkların habercisi olur?
Baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı... Basit gibi görünen bu rahatsızlıkların alt yapısında ciddi hastalıklar yatabilir. İşte uzmanından önemli açıklamalar...
Dr. Cevdet Gökçek, baş ağrısı, kusma ve nöbet gibi bulguların beyin tümörlerinin erken teşhisinde kritik rol oynayabileceğini söyledi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dr. Gökçek, basit gibi görünen migren yakınmalarının bazen bir tümörün ilk işareti olabileceğini belirtti. Özellikle yeni başlayan baş ağrısına kusma ve nöbetlerin eşlik etmesinin beyin tümörü ihtimalini güçlendirdiğini dile getirerek, "Akciğer, meme ve böbrek kanserlerinin beyne metastaz yapma riski vardır. Ayrıca lenfoma gibi bazı kan hastalıkları da beyinde belirti verebilir." ifadelerini kullandı.
Beyin tümörlerinin çok farklı şikâyetlerle ortaya çıkabileceğini anlatan Gökçek, en yaygın bulguları şöyle sıraladı:
"Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, epilepsi nöbetleri, kişilik değişimleri, hafıza sorunları, görme bozuklukları, anormal göz hareketleri ve kulakta çınlama."
Gökçek, görüntüleme sürecinde en güvenilir yöntemin MR olduğunu vurguladı. Kapalı alan korkusu yaşayan hastalarda tomografiyle hızlı bilgi alınabildiğini ancak tümörün yerini ve yapısını net şekilde değerlendirmek için MR'ın gerekli olduğunu kaydetti.
Tedavide cerrahinin öncelikli yöntem olduğunu belirten Gökçek, şu bilgileri paylaştı: "Beyin zarından gelişen iyi huylu tümörler tamamen çıkarılabildiğinde oldukça olumlu sonuçlar alınabiliyor. Beyin dokusundan çıkan tümörlerde cerrahi, hastanın yaşam süresini uzatıyor. Gerektiğinde radyoterapi ve kemoterapi de tedaviye ekleniyor."
Dr. Gökçek, yeni başlayan veya uzun süredir devam eden baş ağrısı, kusma, çınlama, görme problemleri ve nöbet gibi bulguların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, erken tanının tedavi başarısını belirgin şekilde artırdığını dile getirdi.
