  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Belediye’nin ihmali Fatma Nine’yi sakat bıraktı: Altyapıya ayrılmayan bütçenin bedelini vatandaş ödedi Bu diziyi izlemek yürek ister: Dizi adeta ölüm fermanı Fon dondurmaya mahkeme durdurması! Japonya’da kritik erken seçim: Takaiçi LDP’nin geleceğini sınayacak Moskova'nın göbeğinde kanlı pusu! Rus istihbaratının "kara kutusu" Alekseyev kurşun yağmuruna tutuldu Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi Kongre üyeleri, ‘bildikleri’ Epstein dosyalarını sansürsüz inceleyebilecek 'Teyit edecekler'! Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız İmamoğlu'nun korumasına şafak operasyonu! "Yolsuzluk" soruşturmasında sürpriz gözaltı İBB’nin SDG’li militanları yeni halaya hazır
Gündem DEAŞ'a bir operasyon daha
Gündem

DEAŞ'a bir operasyon daha

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
DEAŞ'a bir operasyon daha

Kırşehir'de polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, B.I.Y.K., E.A.M.A., N.R.Y.Y., O.A.A.S., S.A.A.A., J.J.M.A., H.A.M.A., S.A.Y.K., A.K.S.H., Y.M.Y.K., A.A.B.H., A.A.A.T., O.A.K.K. yakalandı.

Yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti
Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti

Dünya

Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti

YPG en güçlü silahı DEAŞ’ı da kaybetti
YPG en güçlü silahı DEAŞ’ı da kaybetti

Dünya

YPG en güçlü silahı DEAŞ’ı da kaybetti

DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Gündem

DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

DMM kalleşliğe geçit vermiyor! ''DEAŞ'lı teröristlere destek'' iddiası yalanlama
DMM kalleşliğe geçit vermiyor! ''DEAŞ'lı teröristlere destek'' iddiası yalanlama

Gündem

DMM kalleşliğe geçit vermiyor! ''DEAŞ'lı teröristlere destek'' iddiası yalanlama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23