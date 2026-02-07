  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomotiv sektörü için düzenleme yapıldı Milletin ekmeğine taş koyan zihniyet yine sahnede! Nevşin Mengü asrın konut seferberliğini küçümsedi Maskat’taki barış rüzgarı yerini fırtınaya bıraktı! ABD’den İran’ın "gölge filosuna" ağır darbe Dünyaya "sosyal devlet" dersi veriyoruz! Bakan Kurum'dan Osmaniye'de asrın gövde gösterisi Siyonist Epstein sapıklığınınTürkiye bağlantıları İnceleniyor mu? Beyaz Saray'da Maskat rüzgarı esiyor! Trump’tan İran ile yeni anlaşma için "çok iyi" mesajı 7 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 7 Şubat 1311: Kutbüddîn Şîrâzî'nin vefatı (Tabip ve Dîn Âlimi) Trump’tan İran ticaretine sert önlem! Trump yoğun tepkilerin ardından ırkçı paylaşımını sildi
Gündem Tünellerden, inlerden çıkarılan YPG’nin Türkiye korkusu! Türkiye’nin vurmasından korkuyorlar!
Gündem

Tünellerden, inlerden çıkarılan YPG’nin Türkiye korkusu! Türkiye’nin vurmasından korkuyorlar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tünellerden, inlerden çıkarılan YPG’nin Türkiye korkusu! Türkiye’nin vurmasından korkuyorlar!

Ocak ayında Suriye ordusunun operasyonlarıyla elindeki stratejik su ve petrol bölgelerini kaybedip kuzeyde birkaç bölgeye sıkışan, yerleşim yerlerinin altındaki tünellerden de çıkarılan YPG/PKK’yi Türkiye korkusu sardı.

YPG/PKK’ya yakın kanaat önderleri, Suriye Hükümeti ile son entegrasyon anlaşmasıyla yerleşim yerlerinden çıkmak zorunda kalan terör örgütünün, kırsal bölgelerde Türkiye’nin saldırılarına açık hale getirildiğini dillendirmeye başladı.

“SAVUNMA AMACIYLA TÜNELLERDE SAKLANIYORLARDI”

YPG/PKK yanlısı sosyal medya paylaşımlarında; “SDG - ŞAM anlaşma maddelerinden bir tanesi de YPG-YPJ kuvvetlerinin yerleşim yerlerinden çıkıp kırsal yerlerde konumlanmalarıydı. Bunun arkasında sanki bir plan vardır. Çünkü Kürt kuvvetleri savunmalarını özellikle Türkiye’den gelebilecek tehlikelere karşı savunma amacıyla şehir merkezleri altlarındaki tünellerde saklanıyorlardı. Bu anlaşma ile sanki Türkiye’nin açık hedefi haline getirildiler. Çünkü anlaşmanın bozulabilmesi durumunda Kürt kuvvetleri Türkiye sınırına daha yakın ve açık alanda kolay hedef olacaklar. Bu maddenin bir hinliği vardır” denilerek, terör örgütü unsurlarının Türk Ordusu’nun saldırılarına açık hale getirildiği belirtiliyor.

Tek tek kapatılıyor! Terör örgütü YPG’ye dijital darbe
Tek tek kapatılıyor! Terör örgütü YPG’ye dijital darbe

Gündem

Tek tek kapatılıyor! Terör örgütü YPG’ye dijital darbe

İsrail’de terör örgütü YPG’ye üst düzey ağırlama: El üstünde tuttular
İsrail’de terör örgütü YPG’ye üst düzey ağırlama: El üstünde tuttular

Dünya

İsrail’de terör örgütü YPG’ye üst düzey ağırlama: El üstünde tuttular

YPG'nin istismar alanları daralıyor! Suriye devlet televizyonunda Kürtçe sürprizi
YPG'nin istismar alanları daralıyor! Suriye devlet televizyonunda Kürtçe sürprizi

Dünya

YPG'nin istismar alanları daralıyor! Suriye devlet televizyonunda Kürtçe sürprizi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23