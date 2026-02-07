Tünellerden, inlerden çıkarılan YPG’nin Türkiye korkusu! Türkiye’nin vurmasından korkuyorlar!

YPG/PKK’ya yakın kanaat önderleri, Suriye Hükümeti ile son entegrasyon anlaşmasıyla yerleşim yerlerinden çıkmak zorunda kalan terör örgütünün, kırsal bölgelerde Türkiye’nin saldırılarına açık hale getirildiğini dillendirmeye başladı.

“SAVUNMA AMACIYLA TÜNELLERDE SAKLANIYORLARDI”

YPG/PKK yanlısı sosyal medya paylaşımlarında; “SDG - ŞAM anlaşma maddelerinden bir tanesi de YPG-YPJ kuvvetlerinin yerleşim yerlerinden çıkıp kırsal yerlerde konumlanmalarıydı. Bunun arkasında sanki bir plan vardır. Çünkü Kürt kuvvetleri savunmalarını özellikle Türkiye’den gelebilecek tehlikelere karşı savunma amacıyla şehir merkezleri altlarındaki tünellerde saklanıyorlardı. Bu anlaşma ile sanki Türkiye’nin açık hedefi haline getirildiler. Çünkü anlaşmanın bozulabilmesi durumunda Kürt kuvvetleri Türkiye sınırına daha yakın ve açık alanda kolay hedef olacaklar. Bu maddenin bir hinliği vardır” denilerek, terör örgütü unsurlarının Türk Ordusu’nun saldırılarına açık hale getirildiği belirtiliyor.