Dev otomobil firması bir projeden daha çekildi

Stellantis ile NextStar Energy tarafından yapılan ortak açıklamada, LG Energy Solution’ın NextStar Energy’nin tamamının mülkiyetini devralacağı duyuruldu. Bu kapsamda Stellantis, şirketteki yüzde 49’luk hissesini ortağına devredecek.

NextStar Energy, 2022 yılında iki şirketin ortaklığıyla, Windsor’da Kanada’nın ilk büyük ölçekli elektrikli araç batarya üretim tesisini kurmak amacıyla hayata geçirilmişti.

STRATEJİK VE KARŞILIKLI MUTABAKAT

Açıklamada, ortaklık yapısındaki bu değişikliğin her iki tarafın da mutabakatıyla alınmış stratejik bir karar olduğu vurgulandı. Sürecin, kesintisiz bir geçiş sağlanması ve şirketin uzun vadeli büyüme ile yatırım görünümünün güçlendirilmesi hedefiyle, NextStar Energy üst yönetimiyle yürütülen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda şekillendiği belirtildi.

LG ENERGY SOLUTION TEK SAHİP OLACAK

Yeni sahiplik yapısıyla birlikte NextStar Energy’nin, LG Energy Solution’ın teknolojik liderliği ve küresel operasyonel tecrübesinden daha geniş ölçekte yararlanması hedefleniyor. Şirketin yalnızca otomotiv değil, Enerji Depolama Sistemleri (ESS) sektörü de dahil olmak üzere daha geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunması planlanıyor.

STELLANTIS TEDARİKÇİ İLİŞKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Hisse devrine rağmen Stellantis’in NextStar Energy için stratejik bir müşteri olmaya devam edeceği vurgulandı. Şirket, elektrikli araçları için batarya tedarikini bu tesisten sağlamayı sürdürecek.

MİLYAR DOLARLIK YATIRIM VE İSTİHDAM

Bugüne kadar 5 milyar Kanada dolarının üzerinde yatırım yapılan Windsor’daki tesis, halihazırda 1.300’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Tam kapasiteye ulaşıldığında çalışan sayısının uzun vadede 2.500’e çıkarılması hedefleniyor. NextStar Energy’nin, Kanada ve Kuzey Amerika’daki batarya üretim ekosisteminin güçlendirilmesinde kilit rol üstlenmeye devam edeceği ifade ediliyor.

FİLOSA: AKILLI VE STRATEJİK BİR HAMLE

Stellantis CEO’su Antonio Filosa, karara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“LG Energy Solution’ın Windsor tesisinin kapasitesinden tam anlamıyla yararlanmasını mümkün kılarak, tesisin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirirken elektrikli araçlarımız için batarya tedarikini de güvence altına alıyoruz. Bu adım; müşterilerimizi, Kanada’daki operasyonlarımızı ve küresel elektrifikasyon yol haritamızı destekleyen akıllı ve stratejik bir hamledir.”