Dünya Çin’in altın rezervi 370 milyar dolara ulaştı!
Dünya

Çin'in altın rezervi 370 milyar dolara ulaştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin'in altın rezervi 370 milyar dolara ulaştı!

ABD ile küresel bilek güreşine giren ve Tayvan meselesi nedeniyle her an ABD ile bir savaşta karşı karşıya gelmesi beklenen Çin, altın stoklamaya devam ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şenol Kaan, Çin’in, “Yumurta sepetini” değiştirdiğine dikkat çekerek; “Çin, tüm yumurtaları (parasını) Batı'nın sepetinde (dolar ve ABD tahvilleri) tutmak yerine, bir kısmını kendi sarsılmaz kasasına (altın) koyuyor. Böylece Batı'da çıkacak bir finansal yangın, Çin'in evini yakmadan söndürülebilsin diye bir ‘yangın duvarı’ inşa ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN’İN ALTIN REZERVİ 74,2 MİLYON ONSA ULAŞTI

Merkez Bankası ocak ayında üst üste 15. kez alım yaparak 40 bin ons daha stokladı. Toplam altın rezervi 74,2 milyon onsa (yaklaşık 370 milyar dolar) ulaştı.

