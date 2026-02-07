Bu gelişme gündemi sallayacak! İptal edildi derken artık stoperin patronu olacak...
Ara transfer döneminin son günlerinde küllerinden doğan Beşiktaş'ta Agbadou'ya verilen para gündemi salladı.
Ara transfer döneminin son günlerinde küllerinden doğan Beşiktaş'ta Agbadou'ya verilen para gündemi salladı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou'yu Atta Aneke temsil ediyor... ancak Fildişili oyuncunun, 'menajerim bir Türk' demesiyle işler karıştı. Beşiktaş'tan Agbadou için kaç farklı menajere ödeme yaptığının açıklanması bekleniyor.
Sergen Yalçın'ın "parayı stopere gömmem" demesine rağmen Beşiktaş kış transfer döneminde harcadığı 42 milyon Euro'nun 18 milyon Euro'sunu Emmanuel Agbadou'ya yatırdı.
Agbadou transferinin perde arkasındaki ismin menajeri olduğun itiraf etti. Neden Beşiktaş'ı seçtiğini şu şekilde açıkladı:
- Doğrusunu söylemek gerekirse, en büyük faktör menajerimdi. Çünkü menajerim bir Türk. Ve bana Türkiye hakkında çok şey anlattı. Türkiye'ye mutlaka gelmem gerektiğinden, bu ülkeyi mutlaka ziyaret etmem gerektiğinden ve burada çok mutlu olacağımdan bahsetti.
Agbadou'nun "Türk menajerim" olarak hitap ettiği isim Aneke/PMG menajerlik şirketinin Türkiye operasyonlarını yürüten Ceylan Çalışkan olduğu iddia edildi. Norveçli menajer Atta Aneke ile uzun yıllardır ortak çalışan Çalışkan, geçmişte Galatasaray'a Valentine Ozornwafor'u "yıldız adayı" olarak getirmişti.
Futbolculuğu döneminde Sergen'i Belçika takımlarına götürmek istemişti. Agbadou'nun açıklamalarından Aneke/PMG dışında iddia edildiği gibi o menajer Çalışkan'sa ona da da bir menajerlik ücreti ödendiğini söylemek gerek. Fotospor'a göre; Belki Beşiktaş ilerleyen dönemde Agbadou için ödenen tüm menajerlik rakamını açıklar.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23