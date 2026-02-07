Bu gelişme gündemi sallayacak! İptal edildi derken artık stoperin patronu olacak...

- Doğrusunu söylemek gerekirse, en büyük faktör menajerimdi. Çünkü menajerim bir Türk. Ve bana Türkiye hakkında çok şey anlattı. Türkiye'ye mutlaka gelmem gerektiğinden, bu ülkeyi mutlaka ziyaret etmem gerektiğinden ve burada çok mutlu olacağımdan bahsetti.