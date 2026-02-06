Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!

Durum anlaşılmıştır: Kim olursan ol, ister Cumhuriyet yazarı ol, ister Laikçinin kendisi ol, ’İrtica’nın bir tek tanımı vardır: Çağdışılık ve despotluk..

Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun kurucu ilkeleri olan İslam ve Şeriata karşı yapılan her türlü girişim ve eylemlere, ’irtica’ denir.

Zira Cumhuriyetin ilk iki anayasasında (1921-1924) Laiklik yok, İslam ve Şeriat vardır. Kurucu Meclis (1923), Cuma günü dualarla, kurbanlar kesilerek ve ‘Şeriat ve hilafete sadakat’ sözüyle açılmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nın Komutanı gördüğünüz Mustafa Kemal, hutbe okumuş (7 Şubat 1923) ve “Anayasamız Kur’an-ı Azimüşşan, rehberimiz Hz. Muhammed’dir” demiştir.

· Millet iradesine rağmen, Anasayada değişmez madde kutsayan her eylem irticadır.

· Artık çağdışı kalan Anayasanın 174. maddesinin hala savunulması irticadır.

· Eğitimde çok çeşitliliğin arttığı çağdaş dünyada, hala Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ‘Tek tip’ insan modeli için tek tip eğitim dayatmasını savunmak irticadır.

· Alevi’yi, Sünni'yi kültür ocağından mahrum bırakan Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılmasına Dair Kanun’u hala yaşatmaya çalışmak irticadır.

· Şapka Giyilmesine Dair Kanun’u destekleyip de, bu kanuna rağmen şapka giymeyen Özdemir İnce ve benzerleri mürteci ve yobazdır.

· Tek tip kıyafet dayatan, Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun’u savunmak irticadır. · Okullarda zorunlu Kemalizm dininin dayatılması irticadır.

· Alevilerin inanç özgürlüğünü engelleyen Kemalizm'in eseri kanunları savunmak irticadır.

· Tarikat halini alan Kemalizm'in ticaret dünyasına ve siyasete egemen olması irticadır.

· İnsanları türbanlı, türbansız diyerek ayıran ve başkasının tercihine saygı duymayan kafa yobazdır, irticadır! vb.

Ve irtica; TC yasalarına göre suç olmalıdır... İşte bu nedenle, adını saptayamadığım bilumum Tek parti dönemi faşizmini kutsayan gerici dinozorlar suç işlemektedir. Anlaşıldı mı Şapkasız Özdemir İnce?