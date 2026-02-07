Hemen sınır dışı edildiler

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Sakarya'da bir kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan 20 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Sakarya'da bir kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalandı.

‎Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

İlçede durdurulan kamyonetin kasasında, 19 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

 

Gözaltına alınan M.E.K. (25) ve B.K. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ayrıca araca 23 bin 216 lira idari para ile trafikten men cezası uygulandı.

İşlemleri tamamlanan 20 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

