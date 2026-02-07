  • İSTANBUL
Mamdani’den göçmen polisine kısıtlama: Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretini hatırlattı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin belediyeye ait okul, hastane ve barınaklara düzensiz göçmen operasyonu amacıyla yargı kararı olmadan girmesini engelleyen kararnameyi imzaladı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin kent sınırları içindeki belediyeye ait mülklere yönelik operasyonlarını sınırlandıran bir kararnameye imza attı.

Kararı, farklı inanç gruplarının temsilcilerinin katıldığı bir kahvaltı etkinliğinde duyuran Mamdani, uygulamayı şehirde yaşayan göçmen topluluklarına ve kamu güvenliğine bağlılığın “güçlü bir teyidi” olarak tanımladı.

Mamdani, “Sadece göçmen New Yorkluları değil, tüm New Yorkluları kötüye kullanılan göçmenlik uygulamalarından koruyacak bir kararname imzalıyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte ICE görevlileri, yargı kararı olmadan New York Belediyesi’ne ait okul, barınak, hastane, otopark ve benzeri tesislere düzensiz göçmenleri gözaltına almak amacıyla doğrudan giriş yapamayacak.

Belediye Başkanı, “ICE’nin yargı kararı olmadan New York City mülklerine giremeyeceğini açıkça belirteceğiz. Bu adım, yasal statüsü ne olursa olsun insanların şehir hizmetlerine erişirken kendilerini güvende hissetmesini sağlayacak.” dedi.

 

Hicret örneği verdi

Müslüman kimliğiyle bilinen Mamdani, konuşmasında göç meselesine dini referansla da değindi. İslam’ın göç hikâyesi üzerine kurulu bir inanç olduğunu belirten Mamdani, Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini hatırlattı.

“Hicret olayı bize Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in de bir yabancı olduğunu ve Medine’de kucaklandığını anlatıyor.” diyen Mamdani, yönetim anlayışının “sevmek, kucaklamak ve korumak” üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.

Mamdani, yerel yönetimlerin göçmenlere karşı daha kapsayıcı politikalar geliştirmesi gerektiğini savunarak, kamu kaynaklarının bu doğrultuda kullanılabileceğini ifade etti.

