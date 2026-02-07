Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan müjdeyi verdi: SGK borçlarına kolaylık

Bakan Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek buradaki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Işıkhan, peygamberler şehri Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılında depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Bakan Işıkhan, onların aziz hatıralarını yaşatmak ve şehirleri daha güçlü şekilde yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların canla başla sürdüğünü söyledi.

Bakan Işıkhan, Şanlıurfa'nın, Göbeklitepe, Karahantepe ve Harran gibi insanlık tarihine ışık tutan kadim miraslara ev sahipliği yaptığını belirterek, göreve geldikleri günden bu yana son çeyrek yüzyılda 81 ilin olduğu gibi Şanlıurfa'nın da büyük yatırımlarla büyütüldüğünü ve yatırımların devam ettiğini söyledi.

Bölgede yakılmak istenen fitne ateşine rağmen önemli hizmetler yaptıklarını aktaran Işıkhan, şöyle konuştu:

"Sokaklarımızı terör yuvasına çevirmek için, kardeşi kardeşe kırdırmak için, bizi birbirimize düşürmek için çok uğraştılar, çok çabaladılar. Urfa'nın, Mardin'in, Diyarbakır'ın gençleri okumasın, çalışmasın, üretmesin, kendi alanında ülkesinin ve dünyanın en iyisi olması diye her türlü kötülüğü yaptılar. Önümüze onlarca engel koydular. Çünkü bu toprakların evlatlarının, ne kadar zeki, ne kadar akıllı ve yetenekli olduğunu, vatanına, milletine ve insanlığa ne kadar faydalı olabileceklerini çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden kinle, nefretle, düşmanlıkla zehirlemeye, istikballerine engel olmaya çalıştılar. Ancak hamdolsun ki bizi birbirimizden ayırmayı başaramadılar. Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin başlattığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyen terörsüz Türkiye idealimizi hep birlikte başarıya ulaştırmaya, kalkınmamızın, büyümemizin ve gelişmemizin önündeki bütün engelleri bir bir ortadan kaldırmaya başladık. İnşallah bu süreç, Şanlıurfa başta olmak üzere tüm şehirlerimizin huzur ve güven ikliminde, kendi öz kaynaklarını tam kapasite kullanarak, kalkınma adımlarını daha emin adımlarla atacağı yeni bir milat olacaktır."

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine her geçen gün biraz daha yaklaştıklarını, bu kapsamda bölge şehirlerinde yatırımların artması için kendilerinin de çalışmalara hız verdiklerini, bütün sorunları çözmek için aralıksız çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"3 milyon gencimizi istihdamla buluşturmayı hedefliyoruz"

Bakan Işıkhan, gençlerin istihdama katılma oranlarının arttırmak için yaptıkları çalışmalardan bahsederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle gençlerimizin istihdama katılma oranının düşük olduğu bölgelerde yeni projelerle, istihdam sayımızı artırmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu kapsamda, 6 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Türkiye'nin genç istihdam hamlesi Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) projemizi hayata geçirdik. Gençlerimizin erken yaşta iş deneyimi kazanması, sahip oldukları becerilerin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve sürdürülebilir istihdam olanaklarına erişebilmesi için artık çalışma hayatında yeni bir döneme giriyoruz. Bu projeyle, gençlerimize stajdan ilk işe, mesleki eğitimden üniversite hayatına, özel sektörden sosyal uyum programlarına kadar geniş bir yelpazede destekler sunuyoruz. Gençlerimizin kalıcı biçimde kayıtlı istihdam içinde yer almasını sağlayarak hem işsizliği azaltacak, hem de ülkemizin gelecekteki rekabet gücünü güvence altına alacak nitelikli iş gücünü yetiştirmiş olacağız. GÜÇ programımız kapsamında 5 farklı programı devreye aldık. Staj Desteği, Geleceğim Meslekte, NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP), İşe İlk Adım Programı (Ücret Sübvansiyonu) ve İŞKUR Gençlik Programı olmak üzere 5 ana başlıktan oluşan bu projeyle, Gençliğin Üretim Çağını başlatıyoruz. Toplamda 445 milyar TL kaynak ayırdık. 3 yıl boyunda bu programla 3 milyon gencimizi istihdamla buluşturmayı ve iş gücü piyasasına kazandırmayı hedefliyoruz. Program kapsamında, 750 bin meslek lisesi öğrencisini birebir takip etmeyi, işsizliği, 2026–2028 Orta Vadeli Program'da hedeflediğimiz yüzde 7,8 oranının altına indirmeyi ve OECD ortalamasına göre yüzde 11,5 seviyesinde olan genç işsizlik oranını Türkiye'de daha düşük seviyelere çekmek amacıyla projelerimizi sürdürüyoruz."

SGK borçlarına ilişkin düzenleme

Bakan Vedat Işıkhan, konuşmasında SGK'ye yönelik borçların ödenmesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Önemli bir müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. İşverenlerimizi doğrudan ilgilendiren, hem işverenlerimizi doğrudan rahatlatacak, hem de SGK'ye olan borçların ödenmesini daha da kolaylaştıracak bir adım attık. İşverenlerin SGK borçlarını tecil etmeleri için gereken yüzde 10 peşinat zorunluluğunu kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Bu adım, SGK borçlarını ödeme noktasında samimi adım atmak isteyen vatandaşlarımız ve firmalar için önemli bir fırsat sunmaktadır. En çok da, SGK'ye en fazla borcu bulunan belediyelerin şirketlerinin bu imkandan faydalanmasını bekliyoruz. Bildiğiniz gibi, SGK'ye hem özel hem de kamu kuruluşları arasında en çok borcu olanlar belediyeler. Bu yıl, sosyal güvenlik kurumunda bütçe açığında en düşük seviyeye ulaştık. Ödenmeyen SGK prim borçlarının tahsilatında da bu yıl rekor kırdık. SGK güçlendikçe bu refah artışı olarak emeklilerimize kısa süre içinde daha da yansıyacağı kesin."

Laf üretmenin değil, iş üretmenin derdinde olduklarını aktaran Bakan Işıkhan, hamasetle değil rakamlarla konuştuklarını ifade etti.

Işıkhan, başkaları gibi ucuz siyaset yaparak insanları kandırmadıklarını aktararak, sistemi güçlendirmeye, üretimi arttırmaya ve istihdamı büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Hikmet Başak ve İbrahim Eyyüpoğlu da kısa bir selamlama konuşması yaptı.