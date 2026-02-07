  • İSTANBUL
Bu diziyi izlemek yürek ister: Dizi adeta ölüm fermanı

Amnesty International’ın raporuna göre, Güney Kore yapımı Squid Game dizisini izledikleri gerekçesiyle bazı öğrenciler idam edilirken, çok sayıda kişi ağır cezalara çarptırıldı.

Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) yeni açıkladığı verilerine göre, Kuzey Kore’de Squid Game dizisi izleyen öğrenciler idam edildi.

K-POP DİNLEMEK DE İDAMLA SONUÇLANIYOR

Kuzey Kore'den kaçmayı başaran tanıklar, Kim Jong-un’un "Gerici Düşünce ve Kültür Karşıtı Yasası" kapsamında uygulanan vahşeti anlattı.

Kim Jong-un rejiminden kaçan Kuzey Korelilerle temas kuran Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, K-pop dinlemenin de idamla sonuçlanan cezalar arasında bulunduğunu duyurdu.

Ülkeden kaçan çok sayıda Kuzey Koreli, Kim Jong-un yönetimi altında bu tür içeriklerin ağır suç sayıldığını anlattı.

ÖĞRENCİLER İNFAZLARA ZORLA GÖTÜRÜLDÜ

40 yaşındaki Kim Eunju, ortaokul yıllarında infazlara götürüldüğünü söyledi. Kim Eunju, "16 ve 17 yaşındayken bizi infaz alanlarına götürdüler. Güney Kore medyası izleyen ya da CD'leri dağıtan insanlar öldürüldü. İzlerseniz size de aynısı olur mesajı veriliyordu" şeklinde konuştu.

"109. BİRİM" EV EV BASKIN YAPIYOR

Kuzey Kore’de “109. Birim” adıyla bilinen özel kolluk gücü, evlerde ve sokaklarda izinsiz aramalar gerçekleştiriyor. USB bellekler üzerinden ülkeye sokulan Squid Game ve benzeri yapımlar hedef alınıyor.

 

POPÜLER DİZİLER ÖLÜMLE CEZALANDIRILDI

Crash Landing on You, Descendants of the Sun ve Squid Game gibi dünya çapında izlenen Güney Kore dizilerinin izlenmesi, ağır cezalarla sonuçlandı.

Bazı vakalarda idam, bazı vakalarda çalışma kampları ve kamuya açık aşağılamalar uygulandı.

Tanık ifadelerine göre, parti yetkilileri Güney Kore yapımı dizilerini kaçırmadan izliyor. Güvenlik görevlileri gizlice erişim sağlasa da cezalar yalnızca halka uygulanıyor.

YOKSULLAR EN AĞIR BEDELİ ÖDEDİ

Tanıklara göre maddi durumu iyi olmayan kişilerin daha ağır sonuçlarla karşılaştı. Rüşvet verecek parası veya bağlantısı olmayanların cezadan kaçamadığı ileri sürüldü.

Kim Jong-un, Aralık 2011’de babası Kim Jong-il’in ölümünün ardından ülkenin lideri olmuştu.

 

COVİD SONRASI ÜLKE TAMAMEN KAPANDI

2020’de Covid sınırlarının kapatılmasının ardından Kuzey Kore’den kaçışlar neredeyse tamamen durdu. Ülkenin dış dünya ile bağlantısı büyük ölçüde kesildi.

2020’de yürürlüğe giren yasa kapsamında Güney Kore dizisi bulundurmak da uzun süreli zorunlu çalışma cezasına yol açıyor.

