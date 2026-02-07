  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Medya Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Savaş Şafak Barkçin
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Savaş Şafak Barkçin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Savaş Şafak Barkçin

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Yazar Savaş Şafak Barkçin konuk olacak.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Yazar Savaş Şafak Barkçin konuk olacak.

Epstein skandalının arkasında kimler var? Siyonizm ve MOSSAD’la bağlantısı var mı? İlluminati ile benzerlikleri neler? Başka hangi gizli güçler var? Türkiye ayağında da birileri var mı? Muharrem Coşkun soracak Savaş Şafak Barkçin cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=LG6oqzDSE-g

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

