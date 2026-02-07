Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Savaş Şafak Barkçin

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Yazar Savaş Şafak Barkçin konuk olacak.

Epstein skandalının arkasında kimler var? Siyonizm ve MOSSAD’la bağlantısı var mı? İlluminati ile benzerlikleri neler? Başka hangi gizli güçler var? Türkiye ayağında da birileri var mı? Muharrem Coşkun soracak Savaş Şafak Barkçin cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=LG6oqzDSE-g

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.