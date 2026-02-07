Japonya’da kritik erken seçim: Takaiçi LDP’nin geleceğini sınayacak

Japonya, pazar günü erken genel seçim için sandık başına gidecek. Son iki yılda ikinci kez yapılan seçim, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile muhalefet açısından kritik bir sınav olarak görülmekte.

Japonya’nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaiçi, geçen yıl partisinin yaşadığı oy kaybının ardından erken seçim kararı aldı. Takaiçi, yüksek kamuoyu desteğine güvenerek LDP’ye Meclis’te yeniden güçlü bir çoğunluk kazandırmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre, son kamuoyu yoklamalarında Takaiçi'nin onay oranı yüzde 50 ile 70 arasında değişiyor.

Göreve geldiği ekim ayından bu yana Takaiçi, diplomatik temasları ve kamuoyundaki görünürlüğüyle öne çıktı.

Ülkede muhalefet partileri, erken seçim kararının ekonomik reformları ve bütçe görüşmelerini geciktirdiğini savunuyor. Seçimin kış aylarında yapılması da, özellikle kuzey bölgelerde düşük katılım riski nedeniyle eleştirildi.

Geçmişte yaşanan siyasi finansman skandalları, LDP’nin kamuoyundaki itibarını zedelemişti. Ancak Japonya'da son dönemde bu konunun seçmen gündeminde daha az yer tuttuğu ileri sürüldü.

MECLİS FESHEDİLDİ

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, görevdeki üçüncü ayı dolmadan Alt Meclis’i feshederek ülkeyi erken seçime götürme kararı aldı. Fesih kararı 23 Ocak’ta açıklandı.

Japon basınında yer alan bilgilere göre iktidardaki muhafazakar blok, Liberal Demokrat Parti ile Japonya Yenilik Partisi’nden oluşurken, seçimde karşısına Anayasal Demokrat Parti ile Komeito’nun kurduğu Merkez Reform İttifakı çıkacak.

Japonya’da bütçe, başbakan seçimi ve uluslararası anlaşmalar gibi kritik alanlarda belirleyici yetkiye sahip olan Alt Meclis, siyasi sistemde merkezi bir rol oynuyor. Bu nedenle seçim sonuçları, hükümetin hareket alanını doğrudan etkileyecek.

Göreve 21 Ekim 2025'te başlayan Takaiçi, kamu harcamalarının artırılması, vergi indirimleri ve enflasyonla mücadele sözü verirken, muhalefet partileri bu vaatlerin yeterince somut olmadığını savunuyor.