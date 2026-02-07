Moskova'nın göbeğinde kanlı pusu! Rus istihbaratının "kara kutusu" Alekseyev kurşun yağmuruna tutuldu

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü’nün açıklamasına göre, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan, Moskova’daki Volokolamskoye Otoyolu üzerinde bulunan bir konut binasında Alekseyev’e birkaç el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Soruşturma Komitesi, görevlilerinin olay yerinde inceleme yaptığını ve saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Komite, Rusya Savunma Bakanlığında üst düzey bir yetkiliye yönelik “suikast girişimi” olarak nitelendirdiği saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Rus devlet medyasına göre Alekseyev yoğun bakımda tedavi altına alındı ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.

ABD ve AB yaptırımları

ABD Kongresi Araştırma Servisi’nin 2025 tarihli raporuna göre 64 yaşındaki Alekseyev, Rusya Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Alekseyev’in Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Alekseyev, Ocak 2019’da İngiltere’nin Salisbury kentinde gerçekleştirilen ve Britanya hükümetinin eski bir Rus casusunu zehirlemek amacıyla GRU ajanları tarafından yapıldığını açıkladığı sinir gazı saldırısının ardından Avrupa Birliği tarafından da yaptırıma tabi tutuldu. AB yaptırım metinlerinde Alekseyev, Rus askerî istihbarat başkanı Igor Kostyukov ile birlikte, “4 Mart 2018 hafta sonunda Salisbury’de GRU subayları tarafından toksik sinir gazı ‘Novichok’un bulundurulması, taşınması ve kullanılmasından sorumlu” kişi olarak tanımlandı.

Kremlin’den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cuma günü düzenlenen basın toplantısında, istihbarat servislerinin Alekseyev’e yönelik saldırıyı soruşturduğunu ve elde edilecek bulguların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletileceğini söyledi. Peskov, “Generalin hayatta kalmasını ve iyileşmesini diliyoruz.” ifadesini kullandı.

Askerî yetkililerin konutlarının güvenliğine ilişkin bir soruya yanıt veren Peskov, “Savaş koşullarında bu tür askerî liderlerin ve yüksek nitelikli uzmanların risk altında olduğu açıktır. Bu konu istihbarat servislerinin sorumluluğundadır.” dedi.

Önceki saldırılar ve diplomatik temaslar

2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana, Moskova’da çok sayıda tanınmış Rus yetkili patlayıcı düzeneklerle ya da silahlı saldırılarla suikasta uğradı. Bu saldırıların Ukrayna güvenlik servisleri tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Moskova’da cuma günü gerçekleşen silahlı saldırı, Rusya, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde üçlü görüşmeler yaptığı toplantıdan bir gün sonra meydana geldi. Söz konusu görüşmelerde Rus heyetine, askerî istihbarat başkanı Igor Kostyukov’un başkanlık ettiği bildirildi.