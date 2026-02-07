  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan İran ticaretine sert önlem! Trump yoğun tepkilerin ardından ırkçı paylaşımını sildi Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız' Trump'tan Umman zirvesi sonrası flaş mesaj: "İran anlaşma yapmak istiyor" Akit TV’de dikkat çeken Kur’an-ı Kerim tavsiye! Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi! New York Belediye Başkanı Mamdani ICE polisinin yetkilerini tırpanladı! ABD’den İran’a donanma ile gözdağı Epstein dosyasında Rusya izi: Putin ile görüşmek için yıllarca uğraşmış Fransa’da güzellik salonuna el bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Dünya Fon dondurmaya mahkeme durdurması!
Dünya

Fon dondurmaya mahkeme durdurması!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Fon dondurmaya mahkeme durdurması!

Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, New York ve New Jersey eyaletlerinin, yönetimin fonları dondurmasını engelleyen geçici bir tedbir kararı alınması talebini onayladı.

ABD'de yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri altından geçecek yeni demir yolu tüneli için ayrılan 16 milyar dolarlık federal fonu dondurmasını geçici olarak engelledi.

Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, New York ve New Jersey eyaletlerinin, yönetimin fonları dondurmasını engelleyen geçici bir tedbir kararı alınması talebini onayladı.

Yargıç Vargas, mahkemenin, tedbir kararı olmadan davacıların telafisi olmayan zarara uğrayacaklarına ikna olduğunu belirterek, kritik bir altyapı projesindeki gecikmenin kamu yararına zarar vereceğine işaret etti.

New York Başsavcısı Letitia James, kararı “New York ve New Jersey'deki işçiler ve yolcular için kritik bir zafer” olarak nitelendirdi.

James, mahkemenin, tüm bölgenin bağlı olduğu bir projeyi durdurmakla tehdit eden fon dondurma girişimini hızla engellemesinden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

New York ve New Jersey eyaletleri, Manhattan'daki bir federal mahkemede açılan davada, fonun dondurulmasının "yasa dışı ilan edilmesi" ve inşaatın kesintisiz sürmesi için ödemelerin derhal yeniden başlatılması talimatı verilmesini talep etmişti.​​​​​​​

Demir yolu projesinin işleyişini denetleyen ve New York ile New Jersey eyaletlerinin valilerinin de yer aldığı "The Gateway Development Commission (Gateway Geliştirme Komisyonu)", fonun dondurulması nedeniyle şantiyelerin 6 Şubat'a kadar kapatılacağını açıklamıştı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı Ekim 2025'te, proje sözleşmelerinin "ırk ve cinsiyete dayalı zorunlulukları yasaklayan yeni bir kurala uygunluk açısından" inceleneceğini bildirerek, projeye yapılan ödemeleri durduracağını duyurmuştu.

2021-2025 dönemi ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı federal altyapı yasasıyla finanse edilen 16 milyar dolarlık inşaat projesi, nehrin altından toplu taşıma trenlerini taşıyacak yeni bir demir yolu tüneli inşa edilmesini kapsıyor.

ABD ile Polonya arasında diplomatik kriz: Trump hakaretleri temasları kesti
ABD ile Polonya arasında diplomatik kriz: Trump hakaretleri temasları kesti

Dünya

ABD ile Polonya arasında diplomatik kriz: Trump hakaretleri temasları kesti

Trump yoğun tepkilerin ardından ırkçı paylaşımını sildi
Trump yoğun tepkilerin ardından ırkçı paylaşımını sildi

Dünya

Trump yoğun tepkilerin ardından ırkçı paylaşımını sildi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23