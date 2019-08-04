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Zayıflamak için bazı pratik bilgiler | En kolay yoldan nasıl zayıflanır?

Nasıl iyi bir Müslüman haramlardan kaçıyorsa, zayıflamak isteyen kimse de, kilo aldıran gıdalardan sakınmalı. Beyin her zaman zayıflamaya hazır olmalıdır. Önüne konulan nefis bir baklava için, “Hayır ben yemem” diyecek azme sahip olmalıdır. Nefsinin çektiği gıdalarda taviz verirse, diyetinden fayda görmez. Peki zayıflamak için bazı pratik bilgiler | En kolay yoldan nasıl zayıflanır? Evde kendi kendime nasıl zayıflarım, nasıl zayıflarım 1 haftada, 95 kiloyum nasıl zayıflarım, su içerek nasıl zayıflanır, nasıl zayıflarım nasıl zayıflanır diyetsiz, evde hızlı kilo nasıl verilir, 130 kiloyum nasıl zayıflarım

04 Ağustos 2019 Pazar 19:23
Zayıflamak için bazı pratik bilgiler | En kolay yoldan nasıl zayıflanır?

Nasıl iyi bir Müslüman haramlardan kaçıyorsa, zayıflamak isteyen kimse de, kilo aldıran gıdalardan sakınmalı. Beyin her zaman zayıflamaya hazır olmalıdır. Önüne konulan nefis bir baklava için, “Hayır ben yemem” diyecek azme sahip olmalıdır. Nefsinin çektiği gıdalarda taviz verirse, diyetinden fayda görmez. Peki zayıflamak için bazı pratik bilgiler | En kolay yoldan nasıl zayıflanır?

Mideyi küçültmeden yapılacak bütün diyetlerin etkisi sınırlı kalır, iradesini kaybettiği an daha fazla yiyip içmesine, daha fazla kilo almasına sebep olur. Her şeyden önce mideyi büyültecek veya mevcut büyük şekli dolduracak kadar çok yiyip içmemeli.

Diyette esas vücudun ihtiyaç duyduğu gıdaları, mineralleri, vitaminleri eksiksiz almalı, ama harcanan kalori alınan kaloriden fazla olmalı.

Zayıflarken vücudun temel çatısını bozmamalı, her gün yeterli proteini mutlaka almalı. Yiyecekler proteince zengin olmalı. En faydalı protein yumurta akında, sonra balık, süt, et ve baklagillerde bulunur. Protein kaybı ile olan zayıflama, gerçekte vücuttan su kaybedilmesidir. Normal diyete geçince, kaybedilen su vücut tarafından tutulur ve eski kiloya geri dönülür. Ayrıca vücudun adale yapısı da eriyerek vücutta çökme olur.

Zayıflamak geçici bir uygulama değil, ömür boyu sürecek bir iştir. İstenilen kiloya geldikten sonra, en az 6 ay bu kilo muhafaza edilmezse, diyetin gevşetilmesiyle, eski kiloya varılır ve hatta geçilir.

Nasıl zayıflarım? Diye soruyorsanız yapılması gereken bazı şeyleri bildirelim:

1- Kabızlık yapan gıdalardan uzak durmalı. Kabız olmamanın yolu da, yeterli miktarda lifli gıda almaktır. Lif; tahıllarda, bazı meyve ve sebzelerde çok bulunur. Mesela, portakal, greyfurt, mandalina gibi meyveler, salatalık, havuç, marul, maydanoz, tere gibi sebzeler liflidir. Yulaf ezmesi de liflidir. %100 saf olan yulaf ezmesini yoğurtla karıştırıp yemeli.

2- Sabahları aç karnına 2–3 bardak su içmeli. Suyun içine elma sirkesi konursa daha iyi olur.

3- Günde 3 litre kadar su içmeli. Normalden fazla su içmemeli. Kalb ve böbrek hastaları ve bazı kimselere fazla su zarar verir.

4- İki günde üç öğün yemek en uygun olanıdır. Eğer buna dayanamazsa, iştah kesici, kalorisi düşük gıdaları az miktarda almalı. Mesela yoğurt, salatalık, leblebi gibi gıdalar yenmelidir. İştahı azaltmak için yağsız küçük bir yoğurt, az süt gibi gıdalar tercih edilmeli.

5- Acıkmadan sofraya oturmamalı, doymadan sofradan kalkmalı.

6- Unlu, şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durmalı. Çavdar ekmeği yemeli. Bulunmadığı zaman kepekli ekmek yenebilir.

7- Yemeğe tuzla başladıktan sonra, acıkmayı geciktirmek için yemeğe başlarken önce, et, süt, yoğurt, yumurta gibi proteinli gıdalar yemeli.

8- Baklagilleri, sebze ve bazı meyveleri bol yemeli, şekerli meyveleri az yemeli. Meyveleri yemeklerden önce yemeli. Günde bir elma yemeyi ihmal etmemeli.

9- Yiyecekleri çok yavaş yemeli ve çok çiğnemeli.

10- Akşam yemekleri hafif olmalı, çünkü gece enerji sarfı az olur.

11- Her gün bir elma ve haftada bir balık yemeli.

12- Hareketli olmalı, enerji veren işlerde çalışmalı, bu mümkün olmazsa, bol egzersiz yapmalı. Hızlı yürümek de bir egzersizdir. İlk 20 dakikasından sonra vücuttaki yağ dokusu harcanır. Bunun için yapılan egzersiz 20 dakikadan fazla sürmelidir.

13- Sağlık için sıvı yağları tercih etmeli, ama zayıflamak için bütün yağları az yemelidir. Margarini hiç eve sokmamalı. Çünkü margarin, sıvı bitkisel yağların ve balık yağlarının, hidrojenlenip katılaştırılmasından elde ediliyor. Margarin, beden sıcaklığında erimiş hâle gelmiyor. Zerreler hâlinde dağılmış olmadığından mide ve bağırsaklarda, taş parçaları gibi katı kalıyor, yüzeylerinden aşınarak hazmı güçleşiyor. Bu bakımdan margarinden uzak durmalıdır.

14- Yağlı kızartmalardan kaçmalı. Kola, gazlı içecekler, hazır kutu meyve sularından uzak durmalı.

15- Sirke, limon gibi ekşi şeyler, zayıflamaya yardımcı olurlarsa da, iştah açıcı olduğu için, fazla yemek yemeye sebep olabilir. Sofradan kalkarken sirke içilebilir.

16- Yemeklerden sonra, bir çorba kaşığı kekik suyu içmek de faydalıdır.

17- Fındık, fıstık, ceviz gibi kuru yemişleri az yemeli.

18- Bisküvi, pasta, gofret, çikolata gibi gıdalar; margarinli, şekerli ve unlu olduğu için, zayıflamaya mani olur.

19- Yiyecekler karbonhidrat [şekerli gıdalar] yönünden fakir olmalı. Ekmek, bulgur, pirinç, makarna, hamur işi gibi maddelerde çok miktarda şeker vardır.

20- Rafine tuz yerine Himalaya tuzu kullanmalı. Himalaya tuzu yoksa, deniz ve kaya tuzu da olabilir.

21- Sıkıntıdan, stresten uzak durmalı. İnsan sıkıntılı iken çok yer, içer. Aile içindeki sevgisizlik, çocukların ana babalarını sevmemeleri, evdeki geçimsizlikler strese yol açar. Stres de çok yemeye sebep olabilir.

22- Ne çok, ne de az uyumalı. Yeterli uykuyu almalı. Yetersiz uykularda, metabolizma hızı düşer, enerji sarfiyatı azalır ve yağ artar.

23- Yatmadan önce bir şey yememeli. Tok karnına uyumamalı. Özellikle göbek kısmında çok kilo yapar. Bunun için akşam yemekleri biraz erken ve hafif yenmelidir.

24- Her öğünde tek çeşit yemek yemeli. İkinci öğünde ise, birinci öğünde yenen yemekten farklı olmalı.

25- Bütün zayıflama metotları diyetle beraber olursa istenen netice alınır. Ancak herkesin bünyesi ve ihtiyacı değişiktir. Birine iyi gelen bir şey, ötekine zarar verebilir. Yahut bir hastalığı sebebiyle bazı şeyler ona zararlı olabilir. Bu diyetleri doktor tavsiyesine uygun yapmalıdır. 

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 19:23
  1. Zayıflamak için bazı pratik bilgiler
  2. En kolay yoldan nasıl zayıflanır?
  3. evde kendi kendime nasıl zayıflarım
  4. nasıl zayıflarım 1 haftada
  5. 95 kiloyum nasıl zayıflarım
  6. su içerek nasıl zayıflanır
  7. nasıl zayıflarım nasıl zayıflanır diyetsiz
  8. evde hızlı kilo nasıl verilir
  9. 130 kiloyum nasıl zayıflarım

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