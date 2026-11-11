AK Partili İBB Meclis Üyesi Bağlar’dan İBB’ye zor sorular! Anne ve kadın için vaat edilenler 5 yıldır nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Belediye Meclisi’nin Kasım ayı 2’inci toplantısında AK Partili İBB Meclis Üyesi Özlem Zekiye Bağlar’dan İBB yönetiminin 5 yılda kadın ve anneler için yapılacağını vaat ettiği uygulamalara ilişkin sorular geldi.

“İstanbullular adına soruyoruz” diyen Bağlar; “İBB Kadın Sağlık Kartı: 2024 yerel seçimleri öncesinde vaat edilen, 5 yıl içerisinde sağlık güvencesi olmayan 150 bin kadına ulaştırılması hedeflenen 'İBB Kadın Sağlık Kartı' uygulaması başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa bugüne kadar kaç kadın bu uygulamadan yararlanmıştır? Sağlık güvencesi olmayan kadınlara hangi sağlık hizmetleri sunulmuş, bu hizmetler için ne kadar bütçe kullanılmıştır? Uygulama hâlen aktif olarak devam etmekte midir?” diye sordu.

HAMİLE BESLENME PAKETİ İLE KAÇ ANNE ADAYINA DESTEK SAĞLANDI?

Hamile Beslenme Paketi’ne ilişkin gelişmeleri de soran Özlem Zekiye Bağlar “İhtiyaç sahibi 100 bin anne adayına dağıtılması vaat edilen 'Hamile Beslenme Paketi' kapsamında 2024, 2025 ve 2026 yıllarında ayrı ayrı kaç anne adayına destek sağlanmıştır? Dağıtılan paketlerin içeriği, toplam maliyeti ve yararlanıcıların belirlenme kriterleri nelerdir? 5 yıllık dönem için belirlenen 100 bin kişilik hedefin ne kadarı gerçekleştirilmiştir?” sorusunu gündeme getirdi.

KAÇ İBB KADIN MERKEZİ AÇILDI?

İBB Kadın Merkezleri’ne ilişkin de Bağlar; “5 yıl içerisinde açılması vadedilen 10 yeni 'İBB Kadın Merkezi'nden bugüne kadar kaç tanesi açılmıştır? Açılan merkezlerin ilçeleri, faaliyete başlama tarihleri, personel sayıları, yıllık bütçeleri ve hizmet verdikleri kadın sayıları ne kadardır? Söz konusu vaatlerin 2024-2029 dönemi sonuna kadar tamamlanması için belirlenen hedefler, yıllık performans göstergeleri ve uygulama takvimi nedir? Hedeflerin gerisinde kalınmışsa bunun gerekçeleri nelerdir?” şeklinde konuştu.