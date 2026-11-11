  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan COP31'de flaş sözler Göktaş'ın elini havada bıraktı! YP’li kadın başkandan Bakan’a terbiyesizlik Eşi casusluktan sorgulanınca algı operasyonuna soyundu! İşte TİP’li Şık’ın, Gürlek’e iftiralarının perde arkası! 6 kıtadan 102 lider buluştu: COP31'de aile fotoğrafı Amaç denizdeki gücümüzü kırmak... Türkiye’ye karşı yeni seyir füzesi! Alın size hukuk devleti! Epstein raporundan skandal çıktı Bıçak kemiğe dayandı! Filistinli gence yapmadıkları alçaklık kalmadı “Oyun” adı altında gençliği böyle zehirliyorlar! Okul bahçesinde mide bulandıran fuhuş provası Üst düzey komutan ‘üst düzey AK Partili’ye evrildi YP’de dağılma var, büyük kaçış kapıda… Özgür Özel'in yerine yeni bir isim aranıyor!
Gündem AK Partili İBB Meclis Üyesi Bağlar’dan İBB’ye zor sorular! Anne ve kadın için vaat edilenler 5 yıldır nerede?
Gündem

AK Partili İBB Meclis Üyesi Bağlar’dan İBB’ye zor sorular! Anne ve kadın için vaat edilenler 5 yıldır nerede?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

AK Partili İBB Meclis Üyesi Özlem Zekiye Bağlar’dan İBB yönetimini terleten sorular sordu. Bağlar "Anne ve kadın için vaat edilenler 5 yıldır nerede?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Belediye Meclisi’nin Kasım ayı 2’inci toplantısında AK Partili İBB Meclis Üyesi Özlem Zekiye Bağlar’dan İBB yönetiminin 5 yılda kadın ve anneler için yapılacağını vaat ettiği uygulamalara ilişkin sorular geldi.

“İstanbullular adına soruyoruz” diyen Bağlar; “İBB Kadın Sağlık Kartı: 2024 yerel seçimleri öncesinde vaat edilen, 5 yıl içerisinde sağlık güvencesi olmayan 150 bin kadına ulaştırılması hedeflenen 'İBB Kadın Sağlık Kartı' uygulaması başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa bugüne kadar kaç kadın bu uygulamadan yararlanmıştır? Sağlık güvencesi olmayan kadınlara hangi sağlık hizmetleri sunulmuş, bu hizmetler için ne kadar bütçe kullanılmıştır? Uygulama hâlen aktif olarak devam etmekte midir?” diye sordu.

HAMİLE BESLENME PAKETİ İLE KAÇ ANNE ADAYINA DESTEK SAĞLANDI?

Hamile Beslenme Paketi’ne ilişkin gelişmeleri de soran Özlem Zekiye Bağlar “İhtiyaç sahibi 100 bin anne adayına dağıtılması vaat edilen 'Hamile Beslenme Paketi' kapsamında 2024, 2025 ve 2026 yıllarında ayrı ayrı kaç anne adayına destek sağlanmıştır? Dağıtılan paketlerin içeriği, toplam maliyeti ve yararlanıcıların belirlenme kriterleri nelerdir? 5 yıllık dönem için belirlenen 100 bin kişilik hedefin ne kadarı gerçekleştirilmiştir?” sorusunu gündeme getirdi.

 

KAÇ İBB KADIN MERKEZİ AÇILDI?

İBB Kadın Merkezleri’ne ilişkin de Bağlar; “5 yıl içerisinde açılması vadedilen 10 yeni 'İBB Kadın Merkezi'nden bugüne kadar kaç tanesi açılmıştır? Açılan merkezlerin ilçeleri, faaliyete başlama tarihleri, personel sayıları, yıllık bütçeleri ve hizmet verdikleri kadın sayıları ne kadardır? Söz konusu vaatlerin 2024-2029 dönemi sonuna kadar tamamlanması için belirlenen hedefler, yıllık performans göstergeleri ve uygulama takvimi nedir? Hedeflerin gerisinde kalınmışsa bunun gerekçeleri nelerdir?” şeklinde konuştu.

Sayıştay skandalı ortaya çıkardı! İBB iştirakinde 41 milyon TL’lik kayıp!
Sayıştay skandalı ortaya çıkardı! İBB iştirakinde 41 milyon TL’lik kayıp!

Gündem

Sayıştay skandalı ortaya çıkardı! İBB iştirakinde 41 milyon TL’lik kayıp!

İBB'nin metro inşaatında facia: 1 işçi yaralandı
İBB'nin metro inşaatında facia: 1 işçi yaralandı

Gündem

İBB'nin metro inşaatında facia: 1 işçi yaralandı

İmamoğlu’nun danışmanı da avukatı da tahliye istedi! İBB yolsuzluk duruşmasında gözler ara karara çevrildi
İmamoğlu’nun danışmanı da avukatı da tahliye istedi! İBB yolsuzluk duruşmasında gözler ara karara çevrildi

Gündem

İmamoğlu’nun danışmanı da avukatı da tahliye istedi! İBB yolsuzluk duruşmasında gözler ara karara çevrildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Soru

O soruyu akp ye sor

Murat tok

Güzel.Bizde soralım iktidarın vaatları nerede?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23