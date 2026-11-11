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Gündem ‘Baştan sona yalandır’! Ak Parti çalışanlarına fon çamuru
Gündem

‘Baştan sona yalandır’! Ak Parti çalışanlarına fon çamuru

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‘Baştan sona yalandır’! Ak Parti çalışanlarına fon çamuru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, parti çalışanlarının maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki asılsız iddialara sert tepki gösterdi. İddiaların tamamen algı operasyonu olduğunu vurgulayan Öğütken, tüm çalışanların maaşlarının düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırıldığını belirterek çamur atan çevreleri deşifre etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "AK Parti Genel Merkez çalışanlarımızın maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddialar baştan sona yalandır. Partimiz çalışanlarının maaşları da düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltma ve siyasi çıkar devşirme çabalarına ne yazık ki bir yenisi daha eklenmiştir. AK Parti Genel Merkez çalışanlarımızın maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddialar baştan sona yalandır. Partimiz çalışanlarının maaşları da düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır. Kaldı ki Siyasi Partiler Kanunu gereğince partimizin tüm gelir, gider ve hesapları, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi düzenli olarak Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından titizlikle denetlenmektedir. Böylesine açık ve şeffaf bir yasal denetim mekanizmasının varlığı ortadayken, hiçbir somut veriye dayanmadan, mevzuattan bihaber yapılan bu açıklama en hafif tabirle bir cahillik örneğidir. Yargıya intikal etmiş süreçler üzerinden partimizin ve mensuplarımızın adını spekülasyonlara dahil etme çabası, hukuki ve ahlaki sınırları aşmaktadır. Kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendiren, partimizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu gerçek dışı iddiaları kesin bir dille tekraren reddediyoruz. Söz konusu asılsız beyanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Murat tok

Allah Allah.Milletin gözü kör değil.

Molla kasım

Bunlar milleti salak zannediyor galiba bunların feraseti kapanmış
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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