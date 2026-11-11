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Apo ile görüşen de bu, geçmişini unutup tehditçileri savunan da bu.. Karşınızda GS'li Altaylı! Gürcistan’da düşen uçakta şehit olmuşlardı! 20 kahraman dualarla anıldı 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı! Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden anlamlı etkinlik: Filistinli şehit çocuklarının isimlerini taşıyan zeytin fidanları toprakla buluştu Kutu denizanasından mavi halkalı ahtapota: Doğanın en ölümcül ve zehirli 12 canlısı dehşet saçıyor! Sinema dünyası İstanbul'da buluşuyor! 11. Kısa'dan Hisse Film Festivali başlıyor Toprağa 2 bin çamaşır gömdüler! Nedeni duyanları şaşırttı! Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar...
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2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

2100 yılının en kalabalık ülkeleri açıklandı. Nüfuslarda büyük değişimler yaşanması beklenirken, Türkiye'nin nüfusundaki dramatik düşüş dikkatleri çekti.

#1
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

NÜFUS SAYISI SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK! Birleşmiş Milletler'in 2100 yılına yönelik nüfus tahminleri, dünya genelinde dengelerin büyük ölçüde değişeceğini ortaya koydu. Bazı ülkelerin nüfusu hızla artarken bazılarında ciddi düşüşler yaşanacak. Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinde de büyük değişimler yaşanması bekleniyor.

#2
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU DİKKAT ÇEKTİ! Açıklanan projeksiyonlarda bugün yaklaşık 86 milyon olan nüfusun uzun vadede azalması dikkat çekti. BM'nin tahminleri, Türkiye'nin gelecek yıllardaki demografik değişimine ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

#3
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

İŞTE 2100 YILINDA DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİ!

#4
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

YEMEN

#5
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

FİLİPİNLER

#6
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

UGANDA

#7
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

RUSYA

#8
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

AFGANİSTAN

#9
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

MEKSİKA

#10
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

SUDAN

#11
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

#12
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

BREZİLYA

#13
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

MISIR

#14
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

BANGLADEŞ

#15
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

TANZANYA

#16
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

ENDONEZYA

#17
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

ETİYOPYA

#18
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

ABD

#19
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

DEMOKRATİK K. CUMHURİYETİ

#20
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

NİJERYA

#21
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

PAKİSTAN

#22
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

ÇİN

#23
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

HİNDİSTAN/ derleyen: haber7

#24
Foto - 2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!

TÜRKİYE Türkiye'nin bugün yaklaşık 86 milyon olan nüfusunun 2100'de 65 milyona gerilemesi bekleniyor. Bunun temel nedeni doğum oranlarının düşmesi ve nüfusun yaşlanması.​ derleyen: haber7

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Yorumlar

Kazım KARTAL

AKP hedefine adım adım yaklaşıyor. Çoğu gitti azı kaldı. UÇUYORUZ KAÇIYORUZ SAFSATASIYLA TÜRK AİLESİNİ, HALKINI YOK ETTİNİZ.
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