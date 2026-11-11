2100 yılında en kalabalık ülkeler belli oldu! Türkiye'deki değişim şaşırttı!
2100 yılının en kalabalık ülkeleri açıklandı. Nüfuslarda büyük değişimler yaşanması beklenirken, Türkiye'nin nüfusundaki dramatik düşüş dikkatleri çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2100 yılının en kalabalık ülkeleri açıklandı. Nüfuslarda büyük değişimler yaşanması beklenirken, Türkiye'nin nüfusundaki dramatik düşüş dikkatleri çekti.
NÜFUS SAYISI SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK! Birleşmiş Milletler'in 2100 yılına yönelik nüfus tahminleri, dünya genelinde dengelerin büyük ölçüde değişeceğini ortaya koydu. Bazı ülkelerin nüfusu hızla artarken bazılarında ciddi düşüşler yaşanacak. Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinde de büyük değişimler yaşanması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN NÜFUSU DİKKAT ÇEKTİ! Açıklanan projeksiyonlarda bugün yaklaşık 86 milyon olan nüfusun uzun vadede azalması dikkat çekti. BM'nin tahminleri, Türkiye'nin gelecek yıllardaki demografik değişimine ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu.
İŞTE 2100 YILINDA DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİ!
YEMEN
FİLİPİNLER
UGANDA
RUSYA
AFGANİSTAN
MEKSİKA
SUDAN
BREZİLYA
MISIR
BANGLADEŞ
TANZANYA
ENDONEZYA
ETİYOPYA
ABD
DEMOKRATİK K. CUMHURİYETİ
NİJERYA
PAKİSTAN
ÇİN
HİNDİSTAN/ derleyen: haber7
TÜRKİYE Türkiye'nin bugün yaklaşık 86 milyon olan nüfusunun 2100'de 65 milyona gerilemesi bekleniyor. Bunun temel nedeni doğum oranlarının düşmesi ve nüfusun yaşlanması. derleyen: haber7
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