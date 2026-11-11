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Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden anlamlı etkinlik: Filistinli şehit çocuklarının isimlerini taşıyan zeytin fidanları toprakla buluştu

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Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden anlamlı etkinlik: Filistinli şehit çocuklarının isimlerini taşıyan zeytin fidanları toprakla buluştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde İsrail saldırılarında katledilen Filistinli çocukların hatıralarını yaşatmak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Çocuklar, aileleriyle birlikte Filistinli yaşıtlarının isimlerini taşıyan zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Karayolları Spor Parkı’nda oluşturulan hatıra bahçesi, yaşamını yitiren çocukların isimlerini gelecek nesillere taşıyacak.

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Foto - Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden anlamlı etkinlik: Filistinli şehit çocuklarının isimlerini taşıyan zeytin fidanları toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında ilan ettiği 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Gaziosmanpaşa’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından “Gelenekten Geleceğe, Nesilden Nesile Miras” temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Karayolları Spor Parkı’nda “Filistin’de Vefat Eden Çocuklarımızı Anma ve Fidan Dikim Programı” gerçekleştirildi. Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa Çocuk Etkinlik Merkezi öğrencileri ve ailelerinin katıldığı programda, Filistin’de yaşamını yitiren yüzlerce çocuğun ismi okunarak anıldı.

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Foto - Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden anlamlı etkinlik: Filistinli şehit çocuklarının isimlerini taşıyan zeytin fidanları toprakla buluştu

YARIM KALAN ÇOCUKLUKLARA ZEYTİN FİDANLARIYLA VEFA: Karayolları Spor Parkı’nın bir bölümü, “Filistinli Çocukların Hatıra Bahçesi” olarak ayrıldı. Çocuklar, aileleri ve Başkan Vekili Eray Karadeniz ile birlikte zeytin fidanlarını dikerek can sularını verdi. Fidanların yanına, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimlerinin yazılı olduğu plakalar yerleştirildi. Her bir fidan, çocukların hatırasını yaşatacak kalıcı bir simge hâline geldi. Programın sonunda etkinliğe katılan öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

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Foto - Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden anlamlı etkinlik: Filistinli şehit çocuklarının isimlerini taşıyan zeytin fidanları toprakla buluştu

KARADENİZ: “O ÇOCUKLARI UNUTMADIĞIMIZIN MESAJINI VERMEK İSTİYORUZ VE ÇOCUKLARIN ÖLMEDİĞİ BİR DÜNYA HAYAL EDİYORUZ”: Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların anısını yaşatmak istediklerini belirtti. Filistin’de 20 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ifade eden Karadeniz, şunları söyledi; “Buraya yaklaşık 100 adet zeytin ağacı dikiyoruz. Buraya diktiğimiz ağaçların farklı bir anlamı da var. Ne yazık ki İsrail, Filistin’de 20 binden fazla çocuğu katletti. Daha çocuk yaşta hayatlarından koparıldılar. Biz de o çocuklarımızın en azından bir kısmının ismini bu parkta yaşatmak, Türkiye’nin çocukları olarak bütün dünyaya o çocukları unutmadığımızın mesajını vermek istiyoruz ve sadece Filistin değil, tüm dünyada çocukların ölmediği bir dünya hayal ediyoruz. Çocukların güldüğü, çocukların oyunlarla büyüdüğü bir dünya hayal ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden anlamlı etkinlik: Filistinli şehit çocuklarının isimlerini taşıyan zeytin fidanları toprakla buluştu

KARADENİZ: “7 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUMUZ ÇEVRE ELÇİSİ”: Gaziosmanpaşa’da çocuklara yönelik çevre bilinci çalışmalarına da değinen Karadeniz, belediyenin çocuklarla birlikte düzenlediği fidan dikimi ve çevre temizliği etkinliklerinin sürdüğünü söyledi. Karadeniz: “Çocuklarımızı biz Çevre Elçileri olarak ilan ettik. Şu an 7 binden fazla çocuğumuz Gaziosmanpaşa Belediyesinin Çevre Elçisi. Her geçen gün sayılarını artırıyoruz.” dedi.

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Foto - Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden anlamlı etkinlik: Filistinli şehit çocuklarının isimlerini taşıyan zeytin fidanları toprakla buluştu

GAZİOSMANPAŞA’DA BİNİ AŞKIN FİDAN DAĞITILDI: Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ilçe genelinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara bini aşkın fidan dağıtılırken Havuzbaşı Atilla Baykal Ortaokulu’nda öğrencilerle atık toplama ve fidan dikimi etkinlikleri gerçekleştirildi.

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