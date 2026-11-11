Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden anlamlı etkinlik: Filistinli şehit çocuklarının isimlerini taşıyan zeytin fidanları toprakla buluştu

KARADENİZ: “O ÇOCUKLARI UNUTMADIĞIMIZIN MESAJINI VERMEK İSTİYORUZ VE ÇOCUKLARIN ÖLMEDİĞİ BİR DÜNYA HAYAL EDİYORUZ”: Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların anısını yaşatmak istediklerini belirtti. Filistin’de 20 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ifade eden Karadeniz, şunları söyledi; “Buraya yaklaşık 100 adet zeytin ağacı dikiyoruz. Buraya diktiğimiz ağaçların farklı bir anlamı da var. Ne yazık ki İsrail, Filistin’de 20 binden fazla çocuğu katletti. Daha çocuk yaşta hayatlarından koparıldılar. Biz de o çocuklarımızın en azından bir kısmının ismini bu parkta yaşatmak, Türkiye’nin çocukları olarak bütün dünyaya o çocukları unutmadığımızın mesajını vermek istiyoruz ve sadece Filistin değil, tüm dünyada çocukların ölmediği bir dünya hayal ediyoruz. Çocukların güldüğü, çocukların oyunlarla büyüdüğü bir dünya hayal ediyoruz.” ifadelerini kullandı.