Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden anlamlı etkinlik: Filistinli şehit çocuklarının isimlerini taşıyan zeytin fidanları toprakla buluştu
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde İsrail saldırılarında katledilen Filistinli çocukların hatıralarını yaşatmak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Çocuklar, aileleriyle birlikte Filistinli yaşıtlarının isimlerini taşıyan zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Karayolları Spor Parkı’nda oluşturulan hatıra bahçesi, yaşamını yitiren çocukların isimlerini gelecek nesillere taşıyacak.