NYT Ankara’nın gücünü itiraf etti: ABD’nin boşluğunu Türkiye dolduruyor

BD Başkanı Donald Trump'ın Antalya'daki COP31 Zirvesi'ne heyet göndermemesi Amerikan basınında geniş yer buldu. ABD'nin iklim diplomasisinden çekilmesiyle oluşan güç boşluğunu gündeme getiren New York Times, Türkiye'ye dikkat çekti.

TRUMP ÇEKİLDİ, ABD'Lİ DEMOKRATLAR TÜRKİYE'YE YÖNELDİ!

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), dünya basınının gündemine girdi.

The New York Times, yayımladığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim müzakerelerine katılmama kararını ve Washington'ın çekilmesiyle oluşan boşluğu ele aldı.

Gazete, dünya liderlerinin Antalya'da bir araya geldiğini ancak ABD'nin küresel iklim görüşmelerinde yer almadığını yazdı.

ABD ÇEKİLDİ, LİDERLER ANTALYA'DA BULUŞTU

Trump yönetimi müzakerelere resmi heyet göndermemişti.

Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı ve iklim politikalarına yönelik yaklaşımı nedeniyle ABD'nin uluslararası müzakerelerdeki rolünün gerilediğine işaret edildi.

"Washington'ın bıraktığı boşluğu diğer ülkeler doldurmaya çalışıyor ancak henüz belirgin bir iklim meselesini dert edinen belirli bir lider öne çıkmamıştı. ABD'nin iklim diplomasisinden uzaklaştığı dönemde Türkiye ise COP31'e ev sahipliği yaparak devlet ve hükümet başkanlarını Antalya'da bir araya getirdi."

NEW YORK TIMES: DÜNYANIN SÜPER GÜCÜ ÇEKİLİYOR

ABD basınına konuşan Ganalı müzakereci Yaw Bediako Osafo, geçmişte ABD'nin açıklamalarının tüm ülkeler tarafından yakından takip edildiğini anlattı.

Osafo, "Şimdi dünyanın süper gücü çekiliyor ve 'Biz işin içinde olmayacağız' diyor" ifadelerini kullandı.

Marshall Adaları'nın baş müzakerecisi Tina Stege ise ABD'deki siyasi gelişmelerin gelecekte iklim politikalarında değişiklik yaşanabileceğine ilişkin beklentileri artırdığını söyledi.

HANGİ LİDERLER ANTALYA'YA GELMEDİ?

Trump'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni zirvede yer almadı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de açıklanan katılımcı listesinde bulunmadı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Antalya'ya gelmezken ülkesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng temsil etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise COP31'e katılarak Türkiye'deki temaslarda yer aldı.

ABD'DEN RESMİ HEYET YOK, AMERİKALI SİYASETÇİLER ANTALYA'DA

Trump yönetimi COP31'e resmî heyet göndermese de ABD'den bazı Demokrat siyasetçiler, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcileri Antalya'daki etkinliklere katılıyor.

The New York Times'a göre eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore zirvenin yan etkinliklerinde konuşmalar yaparken, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un da Antalya'ya bugün gelmesi bekleniyor.

Newsom, "Dünya liderlerine net bir mesaj vermek için Türkiye'deki COP31'e gidiyorum: Kaliforniya iklim değişikliğiyle mücadeleden vazgeçmiyor. Uluslararası ortaklarımız ve yerel yönetim liderleriyle bir araya gelerek iklim alanındaki çalışmalarımızı ve ekonomik büyümemizi daha ileri taşımayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Biden yönetiminin eski iklim danışmanı Gina McCarthy ise belediye başkanları, valiler ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan yaklaşık 120 kişilik bir Amerikan heyetine öncülük ediyor.

BIDEN DÖNEMİNİN İKLİM ELÇİSİ DE ANTALYA'DA

Trump yönetiminin COP31'e resmî heyet göndermemesine rağmen Biden döneminin üst düzey isimleri Antalya'da bir araya geldi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Biden yönetiminin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, zirvede yaptığı konuşmada temiz enerjiye geçiş çağrısında bulundu.

Kerry, “Ekonomimizin daha büyük bölümünü elektrikleştirirken, kullandığımız elektriğin temiz olduğundan emin olmalıyız” dedi.

Türkiye'nin öncülüğündeki “35-by-35” girişimi kapsamında, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor.

Kerry, Trump yönetiminin politikalarına rağmen ABD'deki eyaletlerin, belediyelerin ve özel sektörün temiz enerji yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi