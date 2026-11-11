Rusya'nın ABD Büyükelçisi aniden öldü: Rusya açıklamadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in 66 yaşında aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Darçiyev'in diplomasi kariyerindeki tecrübesine ve Rus dış politikasındaki rolüne dikkat çekilen yazılı açıklamada "Üst düzey bir profesyonel ve ABD konusunda parlak bir uzman olan Darçiyev, Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptı" ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca Darçiyev'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek anısının yaşatılacağını bildirdi.

ALEKSANDR DARÇİYEV KİMDİR?

14 Mayıs 1960'ta dünyaya gelen Aleksandr Darçiyev, 1983 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden mezun oldu. Diplomatik kariyerine 1992'de başlayan Darçiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinde çeşitli görevlerde bulundu. 2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Kanada Büyükelçiliğini yürüten Darçiyev, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.