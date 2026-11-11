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Dünya Rusya'nın ABD Büyükelçisi aniden öldü: Rusya açıklamadı
Dünya

Rusya'nın ABD Büyükelçisi aniden öldü: Rusya açıklamadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Rusya'nın ABD Büyükelçisi aniden öldü: Rusya açıklamadı

2021 yılından beri Rusya'nın Washington Büyükelçiliği görevini yürüten Aleksandr Darçiyev, aniden hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ölüm haberini duyururken diplomatın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in 66 yaşında aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Darçiyev'in diplomasi kariyerindeki tecrübesine ve Rus dış politikasındaki rolüne dikkat çekilen yazılı açıklamada "Üst düzey bir profesyonel ve ABD konusunda parlak bir uzman olan Darçiyev, Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptı" ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca Darçiyev'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek anısının yaşatılacağını bildirdi.

ALEKSANDR DARÇİYEV KİMDİR?

14 Mayıs 1960'ta dünyaya gelen Aleksandr Darçiyev, 1983 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden mezun oldu. Diplomatik kariyerine 1992'de başlayan Darçiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinde çeşitli görevlerde bulundu. 2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Kanada Büyükelçiliğini yürüten Darçiyev, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

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