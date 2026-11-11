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Aktüel Uyanıklar enselendi! Kamu arazisine havuzlu kaçak villalar
Aktüel

Uyanıklar enselendi! Kamu arazisine havuzlu kaçak villalar

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Uyanıklar enselendi! Kamu arazisine havuzlu kaçak villalar

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kamuya ait 110 bin metrekarelik mera alanında 20 kaçak villa yapıldığı belirlendi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kamuya ait mera alanında yapılan denetimlerde 20 kaçak villa ortaya çıktı.

 

Yenişehir ilçesinde kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor. Yenişehir Kaymakamlığınca yapılan incelemelerde, Dokuzçeltik Mahallesi 2100/3 ve 0/39 ada/parsellerde yer alan toplam 110 bin metrekarelik mera alanında 20 adet villa yapıldığı belirlendi. Kamuya ait mera alanında gerçekleştirilen yapılaşmaya ilişkin gerekli çalışmaların başlatıldığı, söz konusu yapılaşmaya ilişkin gerekli idari işlemlerin başlatıldığı, ilgili birimlerce yerinde inceleme ve tespit işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. Kaçak yapılaşma ile ilgili başlatılan işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği, kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve takip çalışmalarının da devam edeceği bildirildi.

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Yorumlar

Hindi

Şimdi bu evler kaçak değil. Çünkü göz göre göre yapılmış. Yapılırken bürokratlar ne yapıyordu? Göz yumanlara da yapanlara da bir şey demiyorum, elbet Allah soracak.

c C c KARS 36

D E N E T İ M ? Adam villayı yapmış , içine taşınmış . Sorumlu olan kamu personeli çokoprens almayamı gitmiş ? Görevi olduğu halde , görevini yapmayan gravatlı elaman veya elamanlar hakkında geniş kapsamlı soruşturma açılırmı diye soru bu haberi okuyanların aklından muhakkak geçiyordur. Büyük ihtimalle ihbar var ki arkadaşlar ilgilenmek zorunda kaldılar.
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