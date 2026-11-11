Bakan Kurum'dan COP31'de dünyaya enerji çağrısı! Türkiye'nin 2035 hedefini açıkladı

Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nde konuşan Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin iklim hedefleri ve enerji dönüşümüne ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Kurum'un 2035 yılına ilişkin açıkladığı hedef, enerji güvenliği ve teknolojik dönüşüm açısından yeni iş birliği çağrısını beraberinde getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin enerji ve iklim politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ulusal iklim hedeflerinin yatırım programlarına dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, bütçelerin projeleri, projelerin ise teknoloji ve üretimi harekete geçirmesi çağrısı yaptı. Türkiye'nin 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefini de gündeme getiren Kurum, bu sürecin enerji güvenliği ve teknolojik dönüşüm için küresel iş birliği fırsatı sunduğunu belirtti.

Bakan Kurum, "Ulusal iklim hedeflerimizi yatırım programlarına dönüştürelim; bütçeler projeleri, projeler teknolojiyi ve üretimi harekete geçirsin. 2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını %35'e çıkarma hedefini, enerji güvenliği ve teknolojik dönüşüm için küresel bir iş birliği alanı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

"Devletlerimizin geleceğini, enerji sistemimizi, sanayimizin rekabet gücünü, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın yaşayacağı bir dünyayı da konuşuyoruz. İşte bu nedenle bu salondaki siyasi irade son derece kıymetlidir. Kıymetli liderler, hep söylüyoruz bir buçuk derece hedefi ortak pusulamız olmalıdır. Fakat 2024 yılında gördük ki küresel ortalama sıcaklık sanayi öncesi seviyenin yıllık bazda 1,5 santigrat derece üzerine çıktı. Felaketler de ardı ardına gelmeye başladı. Bugün Himalayalar'ın eteklerinde Nepal'de seller ve heyelanlar yaşanıyor, canlar gidiyor. Pakistan'daki küçük ada devleti yükselen denizlerin gölgesinde yine geleceklerini korumaya çalışıyor.

Yine Pasifik'te yaşadığımız dramı hepimiz çok iyi biliyoruz. El Nino gibi doğal iklim olayları da küresel sıcaklıkları geçici olarak yükseltme potansiyeli taşıyorlar. Zamanın kıymetini bilmeli ve bir an önce uygulama kapasitemizi yükseltmeliyiz. Elbette her ülkenin şartları, kaynakları, ekonomik kapasitesi, kalkınma ihtiyaçları ve sorumlulukları farklıdır. Ancak ortak başarımız bu farklılıklarda ortak çıkarlarımızı bulabilmemize bağlıdır.

İklim eylemiyle milli çıkarlarımız arasında güçlü bir kesişim var. Dirençli şehirler ekonomiyi güçlendirir. Doğru tasarlanan iklim eylemi refahın, güvenliğin ve rekabet gücünün yatırımıdır. Bu nedenle COP31 başkanlığına başladığımız günden bu yana müzakereler başkanlığını yürüten Avustralya ile birlikte Antalya'da 3 güçlü iradeyi ortaya çıkarmaya gayret gösteriyoruz. İlk olarak ulusal iklim hedeflerimizi yatırım programlarına dönüştürelim.

Hedeflerin, bütçelerin karşılığı da olsun. Bütçeler projeleri, projeler teknoloji, üretim, istihdam ve refahı harekete geçirsin. 35'e 35 küresel elektrifikasyon taahhüdümüzle adil enerji dönüşümü irademizi ortaya koyuyor. 2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını %35'e çıkarma hedefini ve aynı zamanda enerji güvenliği ve teknolojik dönüşüm için küresel bir işbirliği alanı olarak bu konuyu değerlendiriyoruz. Kaynakları sınırsız, dünya ise tüketilebilir gören bir kalkınma anlayışı sürdürülemez.

Bu nedenle saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Hareketi'ni, döngüsel ekonomiyi ve metan emisyonlarının azaltılmasını iklim eyleminin somut yine araçları olarak görüyoruz. İkinci olarak iklim finansmanında taahhütten erişime geçelim. Projeler yıllarca finansman bekliyor, kaynaklar yatırıma dönüşmüyor veya ülkeler ağır borç yükleriyle karşılaşıyorsa zaman ve ortak çözüm kapasitesini kaybediyoruz demektir. Finansmanı daha hızlı erişilebilir ve uygulanabilir hale getirecek mekanizmaları acilen güçlendirmeliyiz. COP31 başkanlığı olarak geliştirdiğimiz iklim uygulama köprüsü bu ihtiyaca cevap verecek ve ulusal planları projelerle, projeleri finansmanla, finansmanı teknoloji ve uzmanlıkla buluşturacak.

Siyasi iradenin somut yatırımlara dönüşmesini destekleyeceğiz. Üçüncü olarak dirençliliği ulusal kalkınma politikalarımızın merkezine taşıyalım. Şehirlerimizi, su kaynaklarımızı, tarım sistemlerimizi ve kritik altyapımızı, geleceğin risklerini hazırlayalım. Türkiye, iki yılda inşa ettiği 500 bin iklim dirençli konutla deprem bölgelerinde edindiği yeniden inşa tecrübesini iklim kaynaklı afetlerle mücadele eden ülkelerle paylaşmaya hazırdır.

Bu üç iradenin üzerinde yükselmesi gereken temel değer adalettir. İklim adaleti her ülkenin ortak hedefe kendi imkanlarını, kapasitesini ve kalkınma şartlarını içinde ilerletebileceği bir sistem gerektirir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkını gözeten, kırılgan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişimini kolaylaştıran ve herkesin dönüşümden yararlandığı bir düzen kurabiliriz. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde doğu ile batı, kuzey ile güney arasındaki tarihi ve coğrafi tecrübesiyle bu uzlaşıya katkı sunmaya hazırdır.

Devletler rekabet edebilir. Milli çıkarlarını kararlılıkla savunabilir. Ancak suyun, gıdanın, afetlerin ve iklim risklerinin sınır tanımadığı alanlarda rekabet olmaz. Ortak akıl geliştirmek hepimizin çıkarınadır. Bugün önümüzde böyle bir fırsat var. Vereceğimiz bir enerji kararı yarım asır sonra bir ülkenin enerji güvenliğine hizmet edebilir. Koruyacağımız bir su havzası doğmamış çocukların sofrasına bereket olabilir. Dirençli aile getireceğimiz bir şehir yıllar sonra binlerce insanın hayatını koruyabilir. Harekete geçireceğimiz bir teknoloji dünyanın başka bir köşesinde milyonlarca insanın hayatını değiştirebilir."