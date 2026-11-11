Anne ve kızının ölümüne neden olan 4 bozayı öldürüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kanada’nın British Columbia eyaletinde anne ve kızının hayatını kaybettiği saldırıyla ilişkilendirilen dört bozayı öldürüldü.
BBC'nin haberine göre, British Columbia Doğa Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bu ayın başlarında eyaletin Bella Coola bölgesinde 48 yaşındaki Jennifer Balcarras ile 20 yaşındaki kızı Selah Reed'in ölümüne neden olan ayı saldırısına ilişkin soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında yapılan adli incelemeler ve DNA testleri sonucunda saldırının bir anne bozayı ile 3 yavrusu tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Müfettiş Jeff Tyre, 4 ayının da "halkın güvenliğini sağlamak amacıyla" eyaletin yaban hayatıyla ilgili kuralları doğrultusunda öldürüldüğünü aktardı.
Tyre, saldırının büyük olasılıkla ayıların avlanma içgüdüsüyle gerçekleştiğini belirterek, bu tür olaylara oldukça nadir rastlandığını ifade etti.
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