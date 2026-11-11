Kutu denizanasından mavi halkalı ahtapota: Doğanın en ölümcül ve zehirli 12 canlısı dehşet saçıyor!

Dünyanın en zehirli canlıları denildiğinde akla ilk olarak yılanlar ve akrepler gelse de, doğada bu algıyı altüst eden çok daha tehlikeli türler bulunuyor. Özellikle okyanusların derinliklerinde ve tropikal ormanlarda yaşayan bazı canlılar, taşıdıkları en güçlü toksinlerle insan hayatına dakikalar içinde son verebiliyor. Bilim insanları zehrin gücünü, vücuda aktarılan miktarını ve insan üzerindeki etkilerini baz alarak dünyanın en zehirli türlerini listeledi.