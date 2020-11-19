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Spor Zarko Cabarkapa, Fenerbahçe Beko'nun idari ekibine katıldı
Spor

Zarko Cabarkapa, Fenerbahçe Beko'nun idari ekibine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:53:48 -
Zarko Cabarkapa, Fenerbahçe Beko'nun idari ekibine katıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncu yönetim ve izleme direktörlüğü görevine Zarko Cabarkapa getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun kadro yapılanmasına önemli katkılar sağlayacağını umduğumuz bu anlaşmanın takımımıza ve Zarko Cabarkapa'ya hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Basketbolculuk kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors ve Phoenix Suns gibi takımlarda forma giyen Cabarkapa, idarecilik geçmişinde ise Adriyatik Ligi organizasyonunda ve Kızılyıldız takımında sportif direktörlük yapmıştı.

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