Bir gramını boşa harcamıyorlar: Atıklardan temizlik ürünü yaptılar!
Çukurova Üniversitesi'nde aylık 1 ton atık bitkisel yağ, geri dönüştürülerek 6 ton yüzey temizleyiciye dönüştürülüyor.
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Çukurova Üniversitesi'nde aylık 1 ton atık bitkisel yağ, geri dönüştürülerek 6 ton yüzey temizleyiciye dönüştürülüyor.
Çevre kirliliğine yol açabilen kullanılmış bitkisel yağlar, Adana'da üniversite bünyesinde yürütülen örnek bir projeyle yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Çukurova Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilerin iş birliğiyle hayata geçirilen çalışma kapsamında, yemekhanelerden toplanan atık yağlar çeşitli işlemlerden geçirilerek yüzey temizleyiciye dönüştürülüyor. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi anlayışıyla yürütülen proje sayesinde atıklar değerli bir ürüne dönüşürken üniversitenin temizlik giderlerine de katkı sağlanıyor. ÇÜ Öğrenci Dekanı ve Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Gökçe ile Kimyager Dr. Sedat Emir'in öncülüğünde sürdürülen çalışmada, öğrenciler de üretimin farklı aşamalarında görevalıyor.
1 TON ATIK YAĞDAN 6 TON TEMİZLİK ÜRÜNÜ Projenin üretim kapasitesine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Gökhan Gökçe, üniversitenin merkez kampüsü ve tıp fakültesindeki yemekhanelerden her ay yaklaşık 1 ton bitkisel atık yağ toplandığını belirtti. Bu yağların kimyasal işlemlerden geçirilerek yaklaşık 6 ton yüzey temizleyici elde edildiğini aktaran Gökçe, üniversitenin aylık ihtiyacının 500-600 litre civarında olduğunu söyledi. Üretimin mevcut ihtiyacı fazlasıyla karşıladığını ifade eden Gökçe, kendi imkanlarıyla hazırladıkları ürünün satın alınan temizlik malzemelerine göre çok daha düşük maliyetli olduğunu kaydetti.
ÖĞRENCİLER ÜRETİM SÜRECİNDE DENEYİM KAZANIYOR Çalışmanın yalnızca çevresel ve ekonomik fayda sağlamadığını, aynı zamanda eğitim açısından da önemli fırsatlar sunduğunu belirten Gökçe, kimya bölümü öğrencilerinin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri gerçek bir üretim sürecinde uygulayabildiğini dile getirdi.
ÇEVREYİ KİRLETEN YAĞ, TEMİZLİK ÜRÜNÜNE DÖNÜŞÜYOR Kimyager Dr. Sedat Emir ise üretim aşamalarına ilişkin bilgi vererek, yemekhanelerden alınan bitkisel atık yağların öncelikle filtrasyon işleminden geçirildiğini, ardından temizlik özelliği kazandıran bileşenlerle birleştirildiğini anlattı.
Bu yöntemle çevreye zarar verme potansiyeli bulunan bir atığın katma değerli ürüne dönüştürüldüğünü belirten Emir, üniversitede üretilen bilgi ve birikimin yine üniversitenin ekonomisine katkı sunduğunu vurguladı.
SANAYİ ÖLÇEĞİNDE ÜRETİMİ YERİNDE GÖRÜYORLAR Projede görev alan Kimya Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ali Yücel de çalışmanın kendilerine önemli bir deneyim kazandırdığını söyledi. Üniversite laboratuvarlarında çoğunlukla sınırlı ölçekte gerçekleştirilen uygulamaların bu proje sayesinde daha büyük üretim boyutunu gözlemleme fırsatı sunduğunu belirten Yücel, edindikleri tecrübenin mezuniyet sonrası iş hayatına geçişte kendilerine avantaj ve özgüven sağlayacağını ifade etti.
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