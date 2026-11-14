Bir gramını boşa harcamıyorlar: Atıklardan temizlik ürünü yaptılar!

1 TON ATIK YAĞDAN 6 TON TEMİZLİK ÜRÜNÜ Projenin üretim kapasitesine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Gökhan Gökçe, üniversitenin merkez kampüsü ve tıp fakültesindeki yemekhanelerden her ay yaklaşık 1 ton bitkisel atık yağ toplandığını belirtti. Bu yağların kimyasal işlemlerden geçirilerek yaklaşık 6 ton yüzey temizleyici elde edildiğini aktaran Gökçe, üniversitenin aylık ihtiyacının 500-600 litre civarında olduğunu söyledi. Üretimin mevcut ihtiyacı fazlasıyla karşıladığını ifade eden Gökçe, kendi imkanlarıyla hazırladıkları ürünün satın alınan temizlik malzemelerine göre çok daha düşük maliyetli olduğunu kaydetti.