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Gündem Vatandaşlara dikkat çeken uyarı: Mustafa Ceceli polisle kamera karşısında
Gündem

Vatandaşlara dikkat çeken uyarı: Mustafa Ceceli polisle kamera karşısında

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Vatandaşlara dikkat çeken uyarı: Mustafa Ceceli polisle kamera karşısında

Iğdır’ın kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kente gelen sanatçı Mustafa Ceceli, konser programı öncesinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nde kamera karşısına geçerek vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Ceceli’ye Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli kadın polis memuru da eşlik etti.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nde çekilen bilgilendirme videosunda sanatçı Mustafa Ceceli ve kadın polis memuru, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Videoda vatandaşlara seslenen Mustafa Ceceli, polis, asker veya savcıların hiçbir şekilde vatandaşlardan para ya da altın talep etmeyeceğini belirterek, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Ceceli, “Değerli vatandaşlarımız, polis, asker veya savcı sizden para veya altın talep etmez. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp sizden para talep eden kişilere itibar etmeyin ve derhal 112’yi arayın” dedi.

Kadın polis memuru ise internet üzerinden yapılan alışveriş ve işlemlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, “Alışveriş ve işlem yaptığınız internet sayfalarının doğruluğunu mutlaka kontrol ediniz. Banka ve kart şifrelerinizi kimseyle paylaşmayınız. Şüphelendiğiniz durumlarda 112’yi arayın” uyarısında bulundu.

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