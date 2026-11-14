Rezaleti Batı ülkesi rapor etti: Vekalet savaşlarıyla 591 ton altın çaldılar!

TAHSİN HAN

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savaştan ve hırsızlıktan beslenmeye devam ediyor... İsviçre merkezli Swissaid vakfının yayımladığı yeni rapor, BAE’nin savaş bölgelerinden yağmalanan ve kaçak yollarla çıkarılan altınların küresel aklama merkezine dönüştüğünü gözler önüne serdi. Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre; 2023 yılında yürürlüğe giren sözde denetim mevzuatına rağmen BAE, 2024’te ülkeye en az 591 ton kaçak altın sokarak hırsızlara ve savaş baronlarına kapılarını sonuna kadar açtı. Sudan, Yemen ve Rusya gibi çatışma hatlarından gelen kanlı altınları Dubai pazarlarında ucuza kapatıp devasa kârlar elde eden Abu Dabi yönetimi, İsviçre’nin ardından dünyanın en büyük ikinci altın ticaret merkezi konumunu mazlum coğrafyaların yeraltı kaynaklarını sömürerek koruyor.

SAVAŞLARI BAŞLATAN DA KENDİSİ

Bölgede adeta ABD ve İsrail’in ileri karakolu ve uydu devleti gibi hareket eden BAE, bir yandan vekalet savaşlarını ve iç çatışmaları körüklerken diğer yandan bu ateşten beslenerek altın tekelini büyütüyor. Sudan’da Darfur bölgesinde soykırım suçlarıyla anılan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (RSF) ve lideri Muhammed Hamdan Dagalo’nun baş hamisi konumundaki BAE, Dagalo ailesinin kurduğu El-Cunaid şirketi aracılığıyla kaçırılan tonlarca altını doğrudan Dubai’ye aktarıyor. Benzer şekilde Yemen’de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ni silahlandırıp finanse ederek ülkeyi parçalayan Abu Dabi yönetimi, kendi eliyle savaş meydanına çevirdiği bu coğrafyalardan sadece 2024 yılında 174,5 ton “çatışma altını” topladı.

115 MİLYAR DOLARLIK ALTIN

Afrika’nın kanayan yarası haline gelen bu kirli ticaret ağında, Sudan, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve, Libya, Togo ve Kamerun gibi ülkelerden kaçırılan altının yüzde 95’inden fazlası komşu ülkeler üzerinden dolaştırılarak resmiyette BAE’ye ihraç ediliyor. 2024’te Afrika’dan kaçak çıkarılan altın miktarı 413 tonu bulurken, 2012-2022 döneminde kıtadan BAE’ye aktarılan 2 bin 500 tondan fazla kaçak altının değeri 115 milyar doları aştı. Mısır ve Etiyopya sınırlarındaki maden sahalarında bile savaşın gölgesinde yürütülen bu yağma düzeninde, yerel madencilerin canı pahasına çıkardığı cevherler aracı şebekeler eliyle ucuza kapatılarak Dubai’nin vergisiz pazarlarında aklanıyor.

ALTIN HIRSIZLARININ ANA KASASI

Swissaid emtia birimi başkanı Marc Ummel’in “son derece endişe verici” olarak nitelediği bu tablo, BAE’nin “insani yardım” maskesi altında yürüttüğü kirli savaş stratejisinin en somut kanıtı oldu. Afrika’da çıkarılan altının yüzde 70’ini tek başına yutan ve buradan dünyanın en büyük altın merkezi İsviçre’ye pazarlayan BAE, emperyalist güçlerin taşeronluğuna soyunarak hem bölgesel istikrarsızlığın mimarı hem de küresel altın hırsızlığının ana kasası olmayı sürdürüyor.