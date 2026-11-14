En ciddi sağlık sorunu: Sonbaharda mantar bolluğu, zehirlenme tehlikesini artırıyor
Sonbahar yağmurlarının ardından ormanlık alanlarda çoğalan mantarlar, doğa tutkunlarının ilgisini çekerken ciddi sağlık riskleri de oluşturuyor.
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Sonbahar yağmurlarının ardından ormanlık alanlarda çoğalan mantarlar, doğa tutkunlarının ilgisini çekerken ciddi sağlık riskleri de oluşturuyor.
Özellikle yenilebilir türlere benzeyen zehirli mantarlar, bilinçsizce toplandığında hayati tehlikeye neden olabiliyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, vatandaşlara mantar toplarken dikkatli olmaları ve tanımadıkları türleri kesinlikle tüketmemeleri çağrısında bulundu.
MSKÜ Mantar Araştırma Merkezi'nde Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen zehirli mantarlar bilimsel yöntemlerle incelenirken, akademisyenler öğrencilerle birlikte üniversite kampüsündeki ormanlık alanlarda da saha çalışmaları gerçekleştiriyor.
Türkiye'nin mantar çeşitliliği bakımından zengin bir ülke olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Allı, mantarların yenilebilir, yenilmeyen ve zehirli olmak üzere üç grupta değerlendirildiğini söyledi.
Yağışların arttığı dönemlerde mantar zehirlenmelerinin daha sık görüldüğünü ifade eden Allı, özellikle halk arasında "köy göçüren" olarak bilinen Amanita phalloides türünün büyük tehlike taşıdığını vurguladı. Bu mantarın tek bir örneğinin bile ölümcül zehirlenmeye neden olabileceğine dikkati çekti.
Sonbaharda sık rastlanan kanlıca, çıntar ve melki olarak bilinen Lactarius türlerinin de tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini belirten Allı, bu mantarların pazarlarda ve yol kenarlarında satılabildiğini ancak benzer görünümlü zehirli türlerin de doğada bulunduğunu kaydetti.
Dünyada 150 binden fazla mantar türü bulunduğunu, Türkiye'nin de bu açıdan önemli bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu aktaran Allı, doğada karşılaşılan her mantarın yalnızca dış görünüşüne bakılarak tanımlanamayacağını söyledi. Bazı türlerin birbirinden ayrılabilmesi için uzmanlık gerektiğini belirten Allı, kimi mantarların kesin olarak tanımlanmasında mikroskobik incelemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Mantar toplamanın keyifli bir doğa etkinliği olabileceğini ancak bilinçsiz tüketimin ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Allı, vatandaşların tanımadıkları mantarları denemekten kaçınması gerektiğini belirtti. Allı, "Doğada bulduğumuz her mantarı kesinlikle denememeliyiz. Bilmediğimiz mantarları tüketmek kötü sonuçlara yol açabilir. Bu konuda uzmanlardan bilgi edinmeli, tanımadığımız doğal mantarlardan uzak durmalıyız." uyarısında bulundu.
Muğla'nın da çok sayıda mantar türüne ev sahipliği yaptığını dile getiren Allı, kırsal bölgelerde ve ilçelerde vatandaşları yenilebilir ve zehirli türler konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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