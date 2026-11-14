En ciddi sağlık sorunu: Sonbaharda mantar bolluğu, zehirlenme tehlikesini artırıyor

Dünyada 150 binden fazla mantar türü bulunduğunu, Türkiye'nin de bu açıdan önemli bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu aktaran Allı, doğada karşılaşılan her mantarın yalnızca dış görünüşüne bakılarak tanımlanamayacağını söyledi. Bazı türlerin birbirinden ayrılabilmesi için uzmanlık gerektiğini belirten Allı, kimi mantarların kesin olarak tanımlanmasında mikroskobik incelemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.