Mersin'de torbacılara büyük darbe! Jandarma ve polis sokak satıcılarına göz açtırmadı
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Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu maddeler, silahlar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.
Mersin'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, halk arasında "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri takibe aldı.
TORBACILARA TEK TEK OPERASYON
Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, sentetik uyuşturucu, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 40 bin TL'ye el konuldu.
10 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hâkimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.