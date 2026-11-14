YP’de vekalet savaşı

Buğra Kardan İstanbul

Manisa merkezli büyük bir rüşvet ağını yöneten; ihale avcılarından ve kara paracılarından komisyon almayı alışkanlık edinen YP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde bulunan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun vesayetinden ise bir türlü kurtulamıyor. Artık cezaevinden yönetilip yönlendirilmeye tahammülü kalmayan Özel’in 14-15 Kasım’da gerçekleşecek 1. Olağan Kurultay’ın ardından kendi ekibiyle yol yürüme planının, İmamoğlu’nu eşini sahneye sürmek durumunda bıraktığı öğrenildi. Özel’in iplerini bırakmaya niyeti olmayan İmamoğlu’nun Dilek İmamoğlu’nu önce PM’ye sonra MYK’ya sokma, kendisine yakın isimleri yönetime taşımak için hummalı çalışma yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. İmamoğlu’nun piyonlarından Gökhan Günaydın, Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat’a biçtiği rol ise merak konusu oldu.

Elini güçlendirmek için PM üye sayısını 80’den 150’ye yükselten Özel’in yakasından silkip atmak için uğraştığı İmamoğlu’nun, eşi Dilek’i Truva atı olarak kullanma kararı YP’de gerilimin tırmandığını ortaya koydu.

Oluşturacağı Danışma Kurulu’nda siyasetçi eskilerine yer vererek, Etik Kurul’da da emir erlerini görevlendirerek, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde (CAO) olan bazı isimlere de yeni PM’de vazifelendirerek özgürleşmeyi amaçlayan Özel’in karşısında duran İmamoğlu engelinin artan gerilimin bölünmeyi getireceği yorumu yapılmaya başladı.

Tecrübeli siyasiler, Özel’in İmamoğlu’nun varlığından tedirgin olduğunu vurguladılar. İmamoğlu’nun cezaevinden verdiği talimatlardan bıkıp usanan Özel’in çıkış yolu aradığını, çareyi kurultayda bulduğunu belirttiler ve “YP’yi Silivri’nin vesayetinden kurtarmak kolay olmayacak. Muhtemelen kopuşlarla nihayetlenecek büyük bir fırtına kopacak” dediler. Akit’e konuşan eski CHP’li Sinan Yerlikaya, şunları söyledi:

“YP’de Silivri vesayeti olduğu tartışmasız. İmamoğlu’nun cezaevinden verdiği talimatların Özel ve ekibini rahatsız ettiğine de şüphe yok. Alttan alta devam eden bir çekişme var. İmamoğlu’nun emirlerinin Özel’i bunalttığı açık. Özel, YP’nin başına şartlı geldi. İmamoğlu, başta Özel’e ‘Ben dışarı çıkıncaya kadar idare et. Çıkınca bayrağı elinden alacağım’ dedi. İlk etapta anlaşma böyleydi. Ancak İmamoğlu’nun mahkûm olma, siyaset dışı kalma ihtimali kuvvetlenince Özel’i gücünü ya da makamını koruma hırsı sardı. Özgür Özel, İmamoğlu’ndan kurtulmanın yollarını aramaya koyuldu. Ki burada durmayacak. İmamoğlu’nun prangalarını atmak için gerekli her adımı atacak. Muhtemelen seçimlerde kendini deneyecek. Oldu, oldu. Olmadı, çekip gidecek. Silivri vesayetinin YP’de katlanılmaz hâl aldığı ortada. Mücadeleleri, gerilimleri görüyoruz. Delegeler belirlenirken edilen hakaretler, yapılan kavgalar hatırlarda. Belli ki kurultayda da çetin rekabet olacak. Özel ve İmamoğlu, arkadaşlarını PM’ye sokmak için yarışacak. Şu anda karşı karşıya olan ikilinin anlaşıp anlaşamayacağını göreceğiz. İmamoğlu, mahkûm olacağını ve dışarı çıkamayacağını anladı. Saf dışı kalacağını idrak etti. O nedenle Dilek Hanım’ı ön plana taşıyor. Truva atı olarak kullandığı Dilek Hanım’a bir konum ya da rol vermeye uğraşıyor. İmamoğlu’nun derdi, YP’yi ve Özel’i kontrol altında tutmak. Dilek Hanım’ı PM’ye, MYK’ya sokma kaygısı bundan ileri geliyor. Kurultayda İmamoğlu’nun hem Dilek Hanım’ı hem de ahbaplarını bir yere getirmek için gayret edeceği aşikâr. Anlaşılan o ki öyle veya böyle kurultay yapılacak. Kurultayı takiben kılıçlar çekilecek. Söz düelloları, istifalar başlayacak. CHP’ye geçişler olacak. Zaten Kemal Bey, köşede sessiz sessiz duruyor. O da Özel’in İmamoğlu’nu sırtından atmaya yönelik hamlelerinin YP’yi nereye götüreceğini, CHP’ye geri dönüşlerin ne oranda, ölçüde olacağını merak ediyor. Özel’in özgürleşip özgürleşemeyeceğine bakacağız. Ancak YP müşkül hâlde. Oraya gidip pişman olan çok. Özel ve İmamoğlu’na inancını yitiren çok. O nedenle YP’de kopuşlara, yaprak dökümlerine tanık olunacak. Tahminen PM’nin şekillenmesiyle tablo başkalaşacak. Kavgalar, kapıyı vurup gitmeler olacak. CHP’de buluşanlar olacak. Bu vakıa. CHP gibi büyük yapılanmalar, kurumlar sallanır ama devrilmezler. DP geleneğine bağlı yapılanmalar ve kurumlar da öyle.”