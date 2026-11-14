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Siyaset ‘Aklan da gel’ diyemediler! Şaibeli eski başkanlar Yeni Parti’de
Siyaset

‘Aklan da gel’ diyemediler! Şaibeli eski başkanlar Yeni Parti’de

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‘Aklan da gel’ diyemediler! Şaibeli eski başkanlar Yeni Parti’de

İstanbul’un tutuklu 7 eski ilçe belediye başkanı, sadece ismi "Yeni" olan ama CHP'deki skandalları sürdüren YP'ye katılma kararlarını 1. Olağan Kuruluş Kurultay’ında duyurdu.

İstanbul’un tutuklu 7 eski ilçe belediye başkanı, YENİ Parti’ye katılma kararlarını YENİ Parti’nin 1. Olağan Kuruluş Kurultay’ında açıkladı. Tutuklu isimlerin yayımladıkları ortak mesajlarında, "Siyasi mücadelemize, milletimizin işaret ettiği yönde, YENİ Parti’de, Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde devam etme kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu isimler ise; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat olarak belirtildi.

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Yorumlar

Abdullah

Şaibeli olanların hepsi AKPye geçti, kalmadı hiçbirir
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