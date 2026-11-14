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Siyaset Rezaletlerle anılan YP’de ilk kongreden inciler… Yapay zekalı, sahte gözyaşlı tiyatro!
Siyaset

Rezaletlerle anılan YP’de ilk kongreden inciler… Yapay zekalı, sahte gözyaşlı tiyatro!

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Rezaletlerle anılan YP’de ilk kongreden inciler… Yapay zekalı, sahte gözyaşlı tiyatro!

Yolsuzluk, rüşvet ve fuhuş rezaletleri ile sarsılan Yeni Parti, kuruluş sürecinin ardından ilk olağan kurultayını Ankara’da gerçekleştiriyor. Tam bir tiyatroya sahne olan kurultayda yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu’nun yapay zeka videosu izlettirilirken, Özel’in parti için gönderildiğini iddia ettiği 1000 liralık yardımı gözyaşlarıyla bezeli bir şova dönüştürmesi dikkat çekti. Tutuklu 7 belediye başkanının partiye katılma kararı aldığı duyurulan ancak bu isimler açıklanmayan kurultayda, Özel başka partilere gidenler için, "Giden gitsin, kaçan kaçsın, topuklayan topuklasın!" ifadelerini kullandı.

 HABER MERKEZİ 

CHP’den ayrılan çoğu şaibeli ismin katılımıyla kurulan Yeni Parti’nin Ankara’da gerçekleştirilen 1'inci Olağan Kurultayı tam bir tiyatroya sahne oldu.
Özgür Özel'in konuşma yaptığı kurultayda, tutuklu 7 belediye başkanının Yeni Parti'ye katılma kararı aldığı duyuruldu. Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan videosu izletilirken, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gönderdiği çelenk de dikkat çekti.

 

"TOPUKLAYAN TOPUKLASIN"

Parti içindeki, yolsuzluk, rüşvet ve fuhuş rezaletlerinden kaçan isimleri ve belediyeleri hedef alan Özel, kendisinin de CHP’yi sattığını unutarak sert ifadeler kullandı.
Özel, konuşmasında kendilerine destek veren kadrolarla yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, “Eğilmeyenlere, bükülmeyenlere, teslim olmayanlara selam olsun. Teslim olanlar olabilir. Korkup kaçanlar olabilir. Milletin verdiği emanete ihanet edenler olabilir. Giden gitsin, kaçan kaçsın, topuklayan topuklasın! Bize inanmış kadrolar yeter. Bize millet yeter…" sözlerini sarf etti.

 

"KORKAKLAR GİDECEK"

Parti değiştiren isimlere yönelik eleştirilerini dozu artırarak sürdüren Özel "Korkaklar gidecek, yüreksizler gidecek, iradesi çelikten olanlar kalacak" ifadelerini kullandı.

7 BELEDİYE BAŞKANINDAN KATILIM KARARI

Kurultayın dikkat çeken gelişmelerinden biri de tutuklu 7 belediye başkanının Yeni Parti'ye katılma kararı aldıklarının duyurulması oldu. Söz konusu belediye başkanlarının isimlerine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Program kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan videosu katılımcılara izletildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurultaya gönderdiği çelenk de salonda dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

 

ÖZEL’İN GÖZYAŞI TİYATROSU

Yeni Parti'nin kuruluşu sırasında yardım edenlere selam gönderen Özgür Özel’in, Çankırı'dan gelen 1000 TL'nin hikayesini anlatırken Oscar’lık bir oyun sergilemesi dikkat çekti. Sesini titreten ve ağlamaklı pozlara bürünen Özel, "Yapraklı Sarıkaya köyü, Veysel amca, helal et hakkını. Selam olsun sana!" ifadelerini kullandı.

 

ERDOĞAN’A GÖNDERİLEN YÜZÜK
İÇİN NELER DEMİŞLERDİ NELER!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB başkanlığına aday olduğu dönemde kendisine gönül veren bir seçmenin “seçim kampanyasının besmelesi olsun" notuyla gönderdiği yüzük üzerinden yıllarca algı peşinde koşanların yüzük üzerinden malvarlığı tartışmaları açanların, kendilerine gönderilen bağışlar üzerinden tiyatroya soyunarak ajitasyon peşinde koşması manidar bulundu.

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Yorumlar

tarık

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