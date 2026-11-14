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Ekonomi Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621
Ekonomi

Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621

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Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621

İyi Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın soru önergesini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026'da en düşük memur maaşının yüzde 39,38, en düşük emekli aylığının yüzde 39,52, asgari ücretin yüzde 27,01 arttığını bildirdi. Şimşek, 2002’nin aralık ayından bu yana en düşük emekli aylığındaki reel artışın yüzde 621 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın emekli ve memur maaşları ile asgari ücretin alım gücüne ilişkin verdiği yazılı soru önergesini yanıtladı. Şimşek, ekonomi programının temel hedefinin sürdürülebilir büyüme ve refah artışı olduğunu vurgularken, maaşlara yapılan zam oranlarını açıkladı.

SON ÜÇ YILIN ALIM GÜCÜ SORULDU

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, son üç yılda asgari ücret, en düşük ve ortalama memur maaşları ile en düşük ve ortalama emekli aylıklarının enflasyondan arındırılmış reel değişimini Meclis gündemine taşıdı.

 

Aydın ayrıca, enflasyonla mücadele programı kapsamında vatandaşların satın alma gücünün kalıcı olarak artırılması için 2026 ve 2027 yıllarında hangi somut hedeflerin belirlendiğini sordu.

Önergeye yanıt veren Bakan Şimşek, ekonomi programının hedefini "Yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile refah artışı sağlamaktır" sözleriyle açıkladı.

BAKAN ŞİMŞEK KALEM KALEM AÇIKLADI

Bakan Şimşek, 2026 yılında maaşlarda gerçekleştirilen artışlara ilişkin şu bilgileri verdi:

 

"2026 yılında en düşük memur maaşında yüzde 39,38 oranında, en düşük emekli aylığında yüzde 39,52 oranında ve asgari ücrette sene başından geçerli olmak üzere yüzde 27,01 oranında artış sağlanmıştır. 2002 yılının Aralık ayından bugüne aile yardımı dâhil en düşük memur maaşında reel olarak yüzde 261 oranında, en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 621 oranında ve asgari ücrette reel olarak yüzde 207 oranında artış sağlanmıştır."

Buna göre Şimşek'in açıkladığı 2026 yılı artış oranları şöyle:

 

En düşük memur maaşı %39,38

En düşük emekli aylığı %39,52

Asgari ücret %27,01

2002'DEN BU YANA REEL ARTIŞLARI VURGULADI

Şimşek, maaşlarda yalnızca 2026 yılında yapılan artışları değil, 2002 yılının Aralık ayından bu yana yaşanan reel değişimleri de değerlendirdi.

 

Bakanın verdiği bilgilere göre, söz konusu dönemde aile yardımı dâhil en düşük memur maaşı reel olarak yüzde 261, en düşük emekli aylığı yüzde 621 ve asgari ücret yüzde 207 arttı.

ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞINDA

Vergi sisteminde ücret gelirlerine yönelik uygulamalara da değinen Şimşek, çalışanların gelirlerinin diğer gelir unsurlarından farklı değerlendirildiğini belirtti.

Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diğer taraftan, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücret vergi dışı bırakılmış, asgari ücretin üzerinde ücret alanlarda ise asgari ücretin gelir vergisi matrahına isabet eden tutar gelir vergisinden, brüt asgari ücrete isabet eden tutar damga vergisinden istisna edilmiştir."

Bakan Şimşek, mevcut vergi oranlarının ücret gelirleri için diğer gelir unsurlarına kıyasla daha yüksek tutarlardaki matrahlara uygulandığını da ifade etti.

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Yorumlar

Abdullah

Emekliye zam düşük gelecek belli, böyle oyunlar yaptıklarına göre

Vatandaş

En düşük memur maaşı 10000 katı asgari ücret 3000 katı arttı adalet bu demek mi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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