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Siyaset Yavaş teslimatta ses hızını aşmış! Bir kamyon 8 dakikada 2 sevkiyat yapmış!
Siyaset

Yavaş teslimatta ses hızını aşmış! Bir kamyon 8 dakikada 2 sevkiyat yapmış!

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Yavaş teslimatta ses hızını aşmış! Bir kamyon 8 dakikada 2 sevkiyat yapmış!

Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı PORTAŞ'ın hesaplarına yönelik incelemesinde, inşaat malzemelerinin teslimat kayıtlarında şüpheli işlemler tespit etti. Denetim raporunda, aynı kamyonun 8 dakika, bir beton mikserinin ise 12 dakika arayla iki ayrı sevkiyat gerçekleştirmiş gibi kayıtlara geçtiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir'e bağlı PORTAŞ'ın hesaplarını inceleyen Sayıştay, inşaat malzemelerinin teslimatında şüpheli kayıtlar buldu. İrsaliyelerde aynı kamyonun 8 dakika, bir beton mikserinin ise 12 dakikada iki sevkiyat yaptığı belirlendi.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı PORTAŞ'ın 2025 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, inşaat malzemelerinin teslimatında şüpheli kayıtlar ortaya çıkardı. Hıdırlıktepe ve Susuz'daki inşaatlar için alınan malzemelerin teslimat belgelerinde, aynı araçların dakikalar içinde birden fazla sefer yaptığı görüldü. Şirketin, söz konusu belgeleri esas alarak malzemeleri teslim almış gibi işlem yaptığı belirlendi.

 

1 SAATTE 5 AYRI SEVKİYAT

Sayıştay raporuna göre, 19 BA 107 plakalı kamyonun 21 Mart 2025 tarihinde beş ayrı yapı malzemesi teslimatı yaptığı kaydedildi. İlk teslimat saat 16.24'te, ikincisi ise yalnızca 8 dakika sonra, saat 16.32'de gerçekleşmiş gibi gösterildi. Aynı aracın sonraki teslimatları arasında ise 40, 7 ve 11 dakikalık süreler bulundu. Böylece kamyonun bir saat 6 dakika içinde beş ayrı sevkiyat yaptığı kayıtlara geçti.

 

MİKSER 12 DAKİKADA DÖNMÜŞ

Benzer durum demir ve hazır beton sevkiyatlarında da yaşandı. 06 FV 7968 plakalı aracın 22 Mart'ta 16 dakika arayla iki ayrı demir teslimatı yaptığı kaydedildi. 06 CRR 665 plakalı beton mikserinin ise 25 Mart'ta saat 16.07 ve 16.19'da iki ayrı beton sevkiyatı gerçekleştirdiği görüldü. Sayıştay, bir beton mikserinin üretim tesisinden şantiyeye giderek beton boşaltmasının ve yeniden yüklenip ikinci sevkiyatı yapmasının Ankara şartlarında 12 dakikada mümkün olmadığını vurguladı.

 

ŞİRKET HATALI KAYIT SAVUNMASI YAPTI

PORTAŞ, Sayıştay'a verdiği cevapta, malzemelerin eksiksiz teslim alındığını savundu. Teslimatların yalnızca sevk belgelerine göre değil, komisyonların yaptığı fiziki ve teknik incelemelerle kabul edildiğini bildirdi. Şirket, belgelerdeki saat farklılıklarının elle yapılan veri girişlerinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Ancak Sayıştay, teslimat belgelerindeki hataların malzemelerin gerçekten teslim edilip edilmediğinin doğrulanmasını güçleştirdiğine dikkat çekti. Dakika arayla düzenlenen belgeler üzerinden yapılan kabul işlemlerinin güvenilirliği konusunda şüphe oluştuğunu belirtti. Şirketten, malzeme teslimatlarının gerçeğe uygun biçimde kontrol edilmesini ve belgelerdeki bilgilerin doğruluğunun denetlenmesini istedi.
Kaynak: Yeni Şafak

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