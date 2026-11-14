AYM de cunta heveslisi teğmenlere geçit vermedi

Darbe heveslisi vesayetçi seküler azgın azınlığın tahrikleriyle hükümeti hedef alan kılıçlı korsan yemine kalkışan teğmenler, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararıyla gerçek hayatla yüz yüze geldi. AYM, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin etmeleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmenin, adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu, konu bakımından yetkisizlik nedeniyle reddetti. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında, disiplin soruşturması kapsamında “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası” verilmişti. Seküler vesayetçi azgın azınlık ve fondaş medyanın aylarca el üstünde tutup tahrik ettiği teğmenler, böylece hayatın gerçekleriyle yüzleşmiş oldu. Konuya ilişkin Akit’e görüşlerini aktaran Hak ve Adalet Derneği (HAKDER) Genel Başkanı Avukat Bülent Demir, “Teğmenlerle ilgili olarak kısaca şu kanaatimi arz edeyim: Artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin darbeci ve vesayetçi damarı yeni Türkiye’de kırılmış durumdadır. Buna heveslenen eski Türkiye özlemini duyan vesayetçi odakların maşalığını yapmış olan bu teğmenlerin silahlı kuvvetlerden ayrılışı tamamen hukuka uygundur. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin temelli bir göz bebeği kuruluşumuzdur. Bu disiplinin ihlal edilmesiyle ilgili gerek kendilerine haricen telkinde bulunan vesayet odaklarının özlem duyduğu eski Türkiye’ye ulaşmayla ilgili gerek idare, gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerekse mahkemelerimiz gereken cevabı vermişlerdir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar yerindedir” diye konuştu. Emekli Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları da şunları söyledi: “Devlete kılıç sallayan hadsiz teğmen müsveddelerinin eylemlerinin yargıda son aşama olan Anayasa Mahkemesi tarafından da suç olarak görülmesi ve başvurularının kabul edilmemesi önemli bir karardır. Bu Yeni Türkiye’nin de teyididir. Zira eski vesayet dönemi olsaydı, vesayet yargısı bu hadsizleri kahraman ilan eder madalya takardı” dedi.